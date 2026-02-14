Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Θεσσαλονίκη: Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ με τηλεφωνική απάτη
Ο δράστης κατηγορείται και για δεύτερη τηλεφωνική απάτη με λεία 25.000 ευρώ
Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ απέσπασαν επιτήδειοι με τηλεφωνική απάτη, χρησιμοποιώντας τη γνωστή μέθοδο του «λογιστή», στις 31 Ιανουαρίου στην Πέλλα.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο οικίας, όπου συνομίλησε με ανήλικη και προσποιούμενος τον λογιστή ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταμετρηθούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.
Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν 4 χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε άλλος συνεργός του, ενώ ο ημεδαπός άνδρας τον ανέμενε σε όχημα που οδηγούσε.
Σημειώνεται ότι σε βάρος του ημεδαπού άνδρα έχει σχηματιστεί δικογραφία, για τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του λογιστή, που έγινε την ίδια ημέρα σε περιοχή της Πέλλας, όπου παρέλαβε από ημεδαπή γυναίκα κοσμήματα, ρολόγια και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ
