ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Τροχαίο

Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 8:20 το πρωί  του Σαββάτου

Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής όπου ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε 31χρονος υπήκοος Αλβανίας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ηλικιωμένου.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί γύρω στις 8:20 ενώ από το τροχαίο τραυματίστηκε και ο 31χρονος.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας.

Πηγή: voria.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης