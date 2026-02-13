ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα των εκλογών, ποιοι εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα των εκλογών, ποιοι εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Πρώτη η Αντωνιάδου με 36,7%, τέσσερις έδρες για τους Ενωμένους Δημοσιογράφους - Μείωση δυνάμεων για τη Νέα ΕΣΗΕΑ – Εκτός ΔΣ η παράταξη Τσαλαπάτη
Γνωστά έγιναν τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, με την παράταξη της Μαρίας Αντωνιάδου, «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι», να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη.
Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με την πρώτη γυναίκα πρόεδρο στην ιστορία της Ένωσης να εξασφαλίζει εκ νέου την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας.
Σύμφωνα με την Εφορευτική Επιτροπή, ψήφισαν 2.750 μέλη. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 2.626, τα άκυρα 70 και τα λευκά 54, ενώ το εκλογικό μέτρο διαμορφώθηκε στις 238 ψήφους. Η συμμετοχή ήταν αυξημένη σε σύγκριση με προηγούμενες αναμετρήσεις, γεγονός που αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον για τη νέα διοίκηση.
Η «Νέα ΕΣΗΕΑ» έλαβε 393 ψήφους (14,5%) και δύο έδρες, ενώ η «Δημοσιογραφική Συνεργασία» και η «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή» εξασφάλισαν από μία έδρα με 273 και 206 ψήφους αντίστοιχα.
Η «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων» συγκέντρωσε 202 ψήφους χωρίς να εκλεγεί.
Εκτός Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκε μετά από πολλά χρόνια η παράταξη Τσαλαπάτη, εξέλιξη που θεωρείται μία από τις σημαντικές αλλαγές της φετινής εκλογικής αναμέτρησης.
Αναλυτικά η σταυροδοσία ανά συνδυασμό και ποιοι εκλέγονται:
Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 572 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 364 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 303 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 254 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 572 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 364 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 303 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 254 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 250 ΑΝΑΠΛ.
6 ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 156 ΑΝΑΠΛ.
7 ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ 137 ΑΝΑΠΛ.
8 ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 111
9 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 107
10 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 102
11 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96
12 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 95
13 ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΝΙΝΑ 94
14 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) 84
15 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) 83
16 ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 83
17 LOZANO FATIRAS ALEJANDRO JOSE 76
18 ΟΝΙΣΕΝΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 74
19 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 72
20 ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71
21 ΚΟΥΤΡΟΚΟΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) 66
22 ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 64
23 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 62
24 ΔΗΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΚΗΣ) 61
25 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 56
26 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49
27 ΜΑΝΤΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49
28 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 49
29 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49
30 ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48
31 ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 46
32 ΠΑΛΟΜΠΑΡΙΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ 46
33 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 44
34 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 44
35 ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42
36 ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 42
37 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40
38 ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) 40
39 ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ 40
40 ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39
41 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 39
42 ΧΑΤΖΗΔΟΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39
43 ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) 37
44 ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36
45 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 36
46 ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36
47 ΑΒΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ (ΝΙΑ) 35
48 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34
49 ΠΑΛΑΜΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34
50 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 34
51 ΜΠΟΪΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) 33
52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 32
53 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 32
54 ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ 29
55 ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΑΝΝΑ 28
56 ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28
57 ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27
58 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 26
59 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 26
60 ΠΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 26
61 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 26
62 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 26
63 ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 25
64 ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΕΡΓΙΟΣ 25
65 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25
66 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25
67 ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 25
68 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25
69 ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ) 24
70 ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24
71 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 23
72 ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23
73 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23
74 ΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 22
75 ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ 22
76 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22
77 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21
78 ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20
79 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19
80 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19
81 ΖΟΥΓΡΑ ΜΑΡΙΑ 18
82 ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18
83 ΚΩΤΣΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΝΙΚΗ) 18
84 ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18
85 ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18
86 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) 18
87 ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17
88 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 17
89 ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 17
90 ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 17
91 ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΡΗΣ 17
92 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17
93 ΝΙΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17
94 ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 16
95 ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 16
96 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 16
97 ΜΥΤΙΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 16
98 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16
99 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ) 15
100 ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ 15
101 ΔΡΙΒΑ ΕΡΙΦΥΛΗ (ΕΡΗ) 15
102 ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15
103 ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15
104 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 14
105 ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 14
106 ΧΟΧΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 14
107 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13
108 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 13
109 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
110 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 12
111 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12
112 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ) 9
113 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8
114 ΠΙΡΠΙΝΙΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 8
115 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 7
116 ΛΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 6
117 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 192 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 153
3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 151
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 260 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) 225 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΑΡΓΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 118 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 111 ΑΝΑΠΛ.
5 ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 110 ΑΝΑΠΛ.
6 ΔΕΜΕΡΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑ 107 ΑΝΑΠΛ.
7 ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 94 ΑΝΑΠΛ.
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) 82 ΑΝΑΠΛ.
9 ΚΑΤΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) 81 ΑΝΑΠΛ.
10 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) 81 ΑΝΑΠΛ.
11 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) 79 ΑΝΑΠΛ.
12 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) 76 ΑΝΑΠΛ.
13 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69 ΑΝΑΠΛ.
14 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) 67 ΑΝΑΠΛ.
15 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 66 ΑΝΑΠΛ.
16 ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ 64 ΑΝΑΠΛ.
17 ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) 63 ΑΝΑΠΛ.
18 ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΑΝΑΠΛ.
19 ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 60 ΑΝΑΠΛ.
20 ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 54
21 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 54
22 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 53
23 ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 51
24 ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 48
25 ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 47
26 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) 46
27 ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45
28 ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) 44
29 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) 44
30 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 42
31 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ 39
32 ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 39
33 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39
34 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) 39
35 ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 37
36 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 36
37 ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) 36
38 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ) 35
39 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) 35
40 ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ 34
41 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) 33
42 ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ 33
43 ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ) 33
44 ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 32
45 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) 32
46 ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 30
47 ΠΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 30
48 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29
49 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) 28
50 ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ) 28
51 ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 28
52 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27
53 ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 27
54 ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 27
55 ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27
56 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
57 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26
58 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 26
59 ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 25
60 ΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 23
61 ΜΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23
62 ΜΠΑΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 23
63 ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) 22
64 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ΠΡΟΚΟΠΗΣ) 21
65 ΔΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21
66 ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) 21
67 ΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
68 ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ) 20
69 ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ) 20
70 ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 19
71 ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 19
72 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 19
73 ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 19
74 ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 18
75 ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18
76 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 17
77 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 16
78 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) 16
79 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) 15
80 ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
81 ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 15
82 ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) 14
83 ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 14
84 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14
85 ΨΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) 14
86 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12
87 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ) 12
88 ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) 11
89 ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 11
90 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 11
91 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 10
92 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) 10
93 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 10
94 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 10
95 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) 9
96 ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
97 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) 8
98 ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) 8
99 ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 8
100 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΙΛΙΑ) 7
101 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 7
102 ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7
103 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5
104 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 109 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΚΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 92
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 280 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 167 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΓΥΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΟΝΗΣ 86 ΑΝΑΠΛ.
4 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 63
5 ΔΕΝΑΞΑ ΜΑΡΙΑ 61
6 ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52
7 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 45
8 ΤΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ (ΛΙΛΙΑΝ) 44
9 ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41
10 ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ - ΛΑΖΟΣ 39
11 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ) 37
12 ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36
13 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 36
14 ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 32
15 ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 30
16 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛENΑ) 29
17 ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 29
18 ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 28
19 ΔΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 26
20 ΡΙΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 26
21 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 26
22 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 24
23 ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23
24 ΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22
25 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 22
26 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 22
27 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 22
28 ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 22
29 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) 21
30 ΤΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 21
31 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΙΤΑ 20
32 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19
33 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) 19
34 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 18
35 ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 18
36 ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18
37 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17
38 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΠΕΠΥ) 17
39 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 16
40 ΛΕΝΤΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 16
41 ΜΕΝΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ) 15
42 ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 15
43 ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 15
44 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
45 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 13
46 ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ 13
47 ΦΙΚΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 13
48 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) 12
49 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 12
50 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ 12
51 ΠΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
52 ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 12
53 ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12
54 ΤΟΝΤΟΡ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 12
55 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12
56 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11
57 ΖΑΧΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) 11
58 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 11
59 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 10
60 ΠΡΕΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) 10
61 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 9
62 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9
63 ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 9
64 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 9
65 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9
66 ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
67 ΑΓΓΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) 8
68 ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8
69 ΠΑΣΣΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ - ΜΑΡΙΑ 8
70 ΖΙΟΒΑΣ ΦΩΤΗΣ 7
71 ΚΑΡΑΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) 7
72 ΛΙΜΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) 7
73 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ) 7
74 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7
75 ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 7
76 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7
77 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6
78 ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6
79 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6
80 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6
81 ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 6
82 ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6
83 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 5
84 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5
85 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ) 5
86 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5
87 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΣΥ) 4
88 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4
89 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 4
90 ΔΙΑΝΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3
91 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3
92 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2
93 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2
94 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) 2
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 74 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) 137 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 123 ΑΝΑΠΛ.
3 ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 106 ΑΝΑΠΛ.
4 ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 82 ΑΝΑΠΛ.
5 ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 76 ΑΝΑΠΛ.
6 ΕΛΤΑΧΗΡ ΑΛΜΑΡΝΤΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 75 ΑΝΑΠΛ.
7 ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 68
8 ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 42
9 ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) 40
10 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39
11 ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32
12 ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31
13 ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΙ) 30
14 ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30
15 ΤΑΝΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 28
16 ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 28
17 ΜΥΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27
18 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26
19 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23
20 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 21
21 ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ 21
22 ΜΕΖΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 21
23 ΡΟΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21
24 ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ 20
25 ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 20
26 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19
27 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17
28 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16
29 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
30 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15
31 ΛΟΓΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 15
32 ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15
33 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 14
34 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14
35 ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 14
36 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) 13
37 ΒΑΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 13
38 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13
39 ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13
40 ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12
41 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 12
42 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 12
43 ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12
44 ΤΣΙΒΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) 12
45 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 11
46 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 11
47 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ 11
48 ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 11
49 ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 11
50 ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10
51 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 10
52 ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 9
53 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9
54 ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 9
55 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 9
56 ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 9
57 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8
58 ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8
59 ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 8
60 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 7
61 ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6
62 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6
63 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 6
64 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 5
65 ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
66 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) 5
V. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ 98 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 81 ΑΝΑΠΛ.
3 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 79 ΑΝΑΠΛ.
4 ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 67 ΑΝΑΠΛ.
5 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 62 ΑΝΑΠΛ.
6 ΕΛΑΦΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58 ΑΝΑΠΛ.
7 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 50 ΑΝΑΠΛ.
8 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47
9 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 38
11 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 38
12 ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 36
13 ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 31
14 ΚΑΡΔΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 31
15 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ 31
16 ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 30
17 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 26
18 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 25
19 ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΣΥΡΑΓΩ 25
20 ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25
21 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23
22 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21
23 ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21
24 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 20
25 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
26 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19
27 ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18
28 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 15
29 ΔΗΜΑΡΤΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΕΛΙΝΑ) 14
30 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13
31 ΒΩΒΟΣ -ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12
32 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) 11
33 ΠΕΛΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 10
34 ΧΑΧΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) 8
VΙ. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 151
2 ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 114
3 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 56
4 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 42
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) 42
6 ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ 41
7 ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 40
8 ΚΟΜΙΝΗ ΕΛΕΝΗ 39
9 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 27
10 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 27
11 ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22
12 ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 22
13 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) 21
14 ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21
15 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16
16 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16
17 ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16
18 ΑΓΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) 15
19 ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15
20 ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) 15
21 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ) του ΑΘ. 13
22 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13
23 ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11
24 ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11
25 ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10
26 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9
27 ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 7
28 ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) 6
29 ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5
30 ΒΕΗΣ - ΚΑΜΝΑΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 74
