Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Πρώτη η Αντωνιάδου με 36,7%, τέσσερις έδρες για τους Ενωμένους Δημοσιογράφους
Αυξημένη συμμετοχή και ανανέωση εμπιστοσύνης στην πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ένωσης - Μείωση δυνάμεων για τη Νέα ΕΣΗΕΑ – Εκτός ΔΣ η παράταξη Τσαλαπάτη
Με αυξημένη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, με την παράταξη της Μαρίας Αντωνιάδου, «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι», να κατακτά την πρώτη θέση.
Η διαδικασία διεξήχθη στις 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/02), με την πρώτη γυναίκα πρόεδρο στην ιστορία της ΕΣΗΕΑ να κερδίζει εκ νέου την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των δημοσιογράφων.
Η συμμετοχή θεωρείται αυξημένη σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις, στοιχείο που καταγράφεται ως ένδειξη έντονου ενδιαφέροντος για τη σύνθεση της νέας διοίκησης.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο συνδυασμός «Συσπείρωση Δημοσιογράφων – Δούρειος Τύπος» με 584 ψήφους (22,2%) και τρεις έδρες, διατηρώντας τις δυνάμεις του παρά τις εσωτερικές διασπάσεις των προηγούμενων ετών.
Οι δύο παρατάξεις είχαν την πλειοψηφία και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και αναμένεται να ανανεώσουν τη συνεργασία τους στη νέα διοίκηση.
Η «Δημοσιογραφική Συνεργασία» έλαβε 273 ψήφους και εξασφάλισε μία έδρα, ενώ η «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή» συγκέντρωσε 206 ψήφους, επίσης με μία έδρα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων» έλαβε 202 ψήφους, χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει εκπροσώπηση.
Εκτός Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκε μετά από πολλά χρόνια η παράταξη Τσαλαπάτη, εξέλιξη που θεωρείται μία από τις σημαντικές αλλαγές της φετινής εκλογικής αναμέτρησης.
Τα στοιχεία της συμμετοχήςΣύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, ψήφισαν συνολικά 2.750 μέλη. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 2.626, τα άκυρα σε 70 και τα λευκά σε 54. Το εκλογικό μέτρο διαμορφώθηκε στις 238 ψήφους.
Πρώτοι οι Ενωμένοι Δημοσιογράφοι – Τέσσερις έδρεςΤην πρώτη θέση κατέλαβε ο συνδυασμός «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι», συγκεντρώνοντας 968 ψήφους (36,7%) και εξασφαλίζοντας τέσσερις έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι υπόλοιπες δυνάμεις στο νέο ΔΣΟ συνδυασμός «Νέα ΕΣΗΕΑ» συγκέντρωσε 393 ψήφους (14,5%) και δύο έδρες, καταγράφοντας μείωση δυνάμεων σε σχέση με προηγούμενη περίοδο.
Τα τελικά αποτελέσματαΕνωμένοι Δημοσιογράφοι: 36,7% – 968 ψήφοι (4 έδρες)
Συσπείρωση: 22,2% – 584 ψήφοι (3 έδρες)
Νέα ΕΣΗΕΑ: 14,5% – 393 ψήφοι (2 έδρες)
Συνεργασία: 0,8% – 274 ψήφοι (1 έδρα)
