ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 123 θέσεις στο ΕΑΠ, πότε ξεκινούν οι ενστάσεις
Δείτε την διαδικασία βήμα βήμα
Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2025 για 123 θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.
Ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – > ΕΝΣΤΑΣΗ.
Υπενθυμίζεται ότι για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 20 ευρώ, αλλιώς η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».
