Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Οι προφυλακίσεις για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε 10 - Τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται
Το δρόμο για τις φυλακές πήραν έπειτα απο μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ακόμη οκτώ κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα.
Πλέον οι προφυλακίσεις για αυτή την υπόθεση ανέρχονται στις 10 καθώς την περασμένη Τρίτη είχαν οδηγηθεί στη φυλακή άλλοι δυο εμπλεκόμενοι.
Ανακριτής και εισαγγελέας ανακοίνωσαν την απόφασή τους για προφυλάκιση στους οκτώ κατηγορούμενους τις πρώτες πρωινές ώρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δυο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ενώπιον του ανακριτή όσα τους αποδίδονται και υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και πως έχουν στοχοποιηθεί από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα.
Σύμφωνα με τις αρχές το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2018, είχε διεθνείς διασυνδέσεις και παρήγαγε περίπου 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, αποκομίζοντας έσοδα που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως.
