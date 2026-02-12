Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Τα ΑΕΙ των νησιών κατασκευάζουν κατοικίες για φοιτητές: Τα σχέδια σε πολυτεχνείο Κρήτης, πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ιονίου
Τα ΑΕΙ των νησιών κατασκευάζουν κατοικίες για φοιτητές: Τα σχέδια σε πολυτεχνείο Κρήτης, πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ιονίου
Τα περιφερειακά νησιωτικά ιδρύματα προχωρούν, σύμφωνα με την Καθημερινή, είτε στην αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων είτε στην αγορά νέων εκτάσεων
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν μεγάλα σχέδια αξιοποίησης πανεπιστημιακής περιουσίας σε Κρήτη, Αιγαίο και Ιόνιο, με στόχο την κατασκευή συγκροτημάτων κατοικιών για φοιτητές, ερευνητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Καθημερινή, τα περιφερειακά νησιωτικά ιδρύματα προχωρούν είτε στην αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων είτε στην αγορά νέων εκτάσεων, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος στέγασης και να ενισχύσουν τη λειτουργική τους αυτονομία.
Τα σχέδια αυτά θα υλοποιηθούν χάρη στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη αξιοποίηση της πανεπιστημιακής περιουσίας, προσφέροντας τη μέγιστη ανταποδοτικότητα στις διοικήσεις των Ιδρυμάτων και τις τοπικές κοινωνίες που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τελευταία Σύνοδο των Πρυτάνεων στο Βόλο.
Τα εργαλεία αυτά, αποτελούν ένα σημαντικό έργο του υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με το Υπερταμείο με σκοπό να υποστηριχθούν τα δημόσια πανεπιστήμια στην τεχνική και νομική ωρίμανση ακινήτων, στη μελέτη εμπορικής αξιοποίησης με πολλαπλά μοντέλα (παραχώρηση, ΣΔΙΤ, δημόσιο έργο), στη σύνταξη πλήρων τευχών δημοπράτησης και διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης σχεδιάζει την ανέγερση μεγάλου οικιστικού συγκροτήματος σε ιδιόκτητη έκταση 80 στρεμμάτων στα Κουνουπιδιανά Χανίων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2030. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία άνω των 400 διαμερισμάτων, τα οποία θα διατίθενται σε φοιτητές, ερευνητές και επισκέπτες, καθώς και την κατασκευή συνεδριακού κέντρου και σύγχρονου student centre.
Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση γεωτεμαχίου στην περιοχή Κόκκινη Χαλέπα, ενώ για το βασικό έργο έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση μεταξύ Υπερταμείου και ιδρύματος, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος μερικής – συμπληρωματικής αυτοχρηματοδότησης των ΑΕΙ.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προχωρά σε αντίστοιχες κινήσεις σε όλα σχεδόν τα νησιά όπου διατηρεί σχολές. Στη Λήμνο, σε έκταση 55 στρεμμάτων που προήλθε από δωρεά, έχουν ολοκληρωθεί οι νομικές διαδικασίες για την κατασκευή φοιτητικών κατοικιών.
Στη Λέσβο προγραμματίζεται η αγορά 20 στρεμμάτων στην Παναγιούδα από τη Μητρόπολη, στην αντικειμενική αξία, ενώ στη Χίο το ίδρυμα θα αποκτήσει έκταση στο παλιό Λωβοκομείο. Στη Ρόδο έχει ήδη εξασφαλιστεί οικόπεδο μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων του υπουργείου Παιδείας και εξετάζεται η αγορά δεύτερου με ίδιους πόρους. Στη Σάμο δρομολογείται επέκταση των υφιστάμενων εστιών στο Καρλόβασι, ενώ στη Σύρο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τον δήμο για παραχώρηση τμήματος παλαιού στρατοπέδου.
Αντίστοιχο σχεδιασμό ακολουθεί και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο διαθέτει εκτάσεις σε Κεφαλονιά, Κέρκυρα και Λευκάδα και δρομολογεί αγορά γης στη Ζάκυνθο. Η πιο ώριμη επένδυση αφορά έκταση 45 στρεμμάτων στο Αργοστόλι.
