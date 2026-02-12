Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Πένθος σε Ρέθυμνο και Τύρναβο για τον ξαφνικό θάνατο 28χρονου εκπαιδευτικού
Πένθος σε Ρέθυμνο και Τύρναβο για τον ξαφνικό θάνατο 28χρονου εκπαιδευτικού
Η απουσία του από το σχολείο και η έλλειψη επικοινωνίας για αρκετές ώρες προκάλεσαν ανησυχία σε συναδέλφους και φίλους του
Συγκλονισμένες είναι οι τοπικές κοινωνίες του Ρεθύμνου και του Τυρνάβου από την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 28χρονου εκπαιδευτικού Θοδωρή Ζαμπόγια, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του το βράδυ της Τετάρτης.
Ο νεαρός δάσκαλος, που καταγόταν από τον Τύρναβο Λάρισας, υπηρετούσε ως αναπληρωτής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απουσία του από το σχολείο και η έλλειψη επικοινωνίας για αρκετές ώρες προκάλεσαν ανησυχία σε συναδέλφους και φίλους του.
Περίπου στις 19:00, φίλοι του μετέβησαν στο διαμέρισμά του και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ρεθύμνου, η οποία λαμβάνει καταθέσεις από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.
Τραγική σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι η οικογένειά του είχε βιώσει και στο παρελθόν βαρύ πένθος, καθώς τον Οκτώβριο του 2016 η μητέρα του είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών, σύμφωνα με το larissanet.gr.
Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού, η τοπική κοινωνία και ο Δήμος Τυρνάβου εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Δένδρων.
Ο νεαρός δάσκαλος, που καταγόταν από τον Τύρναβο Λάρισας, υπηρετούσε ως αναπληρωτής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απουσία του από το σχολείο και η έλλειψη επικοινωνίας για αρκετές ώρες προκάλεσαν ανησυχία σε συναδέλφους και φίλους του.
Περίπου στις 19:00, φίλοι του μετέβησαν στο διαμέρισμά του και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ρεθύμνου, η οποία λαμβάνει καταθέσεις από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.
Οι Αρχές αποκλείουν την εγκληματική ενέργειαΟι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις Αρχές της Κρήτης.
Τραγική σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι η οικογένειά του είχε βιώσει και στο παρελθόν βαρύ πένθος, καθώς τον Οκτώβριο του 2016 η μητέρα του είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών, σύμφωνα με το larissanet.gr.
Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού, η τοπική κοινωνία και ο Δήμος Τυρνάβου εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Δένδρων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα