Πένθος σε Ρέθυμνο και Τύρναβο για τον ξαφνικό θάνατο 28χρονου εκπαιδευτικού

ΕΛΛΑΔΑ
Συγκλονισμένες είναι οι τοπικές κοινωνίες του Ρεθύμνου και του Τυρνάβου από την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 28χρονου εκπαιδευτικού Θοδωρή Ζαμπόγια, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του το βράδυ της Τετάρτης.

Ο νεαρός δάσκαλος, που καταγόταν από τον Τύρναβο Λάρισας, υπηρετούσε ως αναπληρωτής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απουσία του από το σχολείο και η έλλειψη επικοινωνίας για αρκετές ώρες προκάλεσαν ανησυχία σε συναδέλφους και φίλους του.

Περίπου στις 19:00, φίλοι του μετέβησαν στο διαμέρισμά του και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ρεθύμνου, η οποία λαμβάνει καταθέσεις από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Οι Αρχές αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια

Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις Αρχές της Κρήτης.

Τραγική σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι η οικογένειά του είχε βιώσει και στο παρελθόν βαρύ πένθος, καθώς τον Οκτώβριο του 2016 η μητέρα του είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού, η τοπική κοινωνία και ο Δήμος Τυρνάβου εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Δένδρων.
