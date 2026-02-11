Χρυσές δουλειές για συμμορία που έκλεβε και μεταπωλούσε ΙΧ και μηχανές: 1,5 εκατ. ευρώ το κέρδος, δείτε βίντεο με τη δράση τους

Χειροπέδες σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης που είχαν «ντοκτορά» στις κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων, καθώς και μοτοσικλετών πέρασαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Οι δράστες είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 κλοπές οχημάτων και δύο απόπειρες κλοπής αυτοκινήτων, με το συνολικό παράνομο όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.
Βίντεο με τη δράση τους εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr:
Όπως προέκυψε από την έρευνα, κεντρικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένας 41χρονος ο οποίος, λόγω της εμπειρίας του, ανέπτυξε την απαραίτητη υποδομή και το αντίστοιχο υποστηρικτικό δίκτυο ατόμων για την κλοπή, πλαστογράφηση και μετέπειτα διάθεση στην αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Πώς δρούσαν
Για τον λόγο αυτό, δημιουργούσε πλαστά έγγραφα για την ταξινόμησή τους και είχε ιδρύσει εταιρεία «φάντασμα» με «μπροστινό» 48χρονο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να αποκρύπτει τη σύνδεσή του με την επιχείρηση.
Παράλληλα, στον βασικό πυρήνα της οργάνωσης ανήκαν ένας 40χρονος που διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο οχημάτων και ασχολούνταν με την απόκρυψη και αποσυναρμολόγηση των κλεμμένων οχημάτων και την περαιτέρω διάθεση τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα και ένας 39χρονος, ο οποίος επίσης διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο αυτοκινήτων, όπου αποσυναρμολογούσε και πλαστογραφούσε τα κλεμμένα οχήματα, ενώ χαρακτηριστικό της δράσης του ήταν η ευκολία με την οποία άλλαζε τοποθεσίες στα διαλυτήρια που διαχειριζόταν.
Ένας 38χρονος, είχε ρόλο μεταφορέα των κλεμμένων ανταλλακτικών με φορτηγό βαν, από τα διαλυτήρια στους τελικούς αποδέκτες, ενώ αποτελούσε τον σύνδεσμο με την αγορά.
Τέλος τα υπόλοιπα μέλη έκλεβαν οχήματα κατόπιν εντολής, στη συνέχεια τα έκρυβαν σε συνοικιακές οδούς, ενώ μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες και τα παρέδιδαν στον 41χρονο και στα διαλυτήρια. Επιπλέον, αναλάμβαναν την πώληση των οχημάτων μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά οκτώ μέλη της οργάνωσης, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 10 Φεβρουαρίου 2026, σε Ασπρόπυργο, Αγία Βαρβάρα, Πειραιά, Άνω Λιόσια, Σπάτα, Καλλιθέα, Ταύρο και Μοσχάτο.
Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, καταστήματα εμπορίας αυτοκινήτων, διαλυτήρια και χώρους στάθμευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 36 κλεμμένα αυτοκίνητα, εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση οχημάτων, 13 υβριδικές μπαταρίες που προέρχονται από κλεμμένα οχήματα, 3 εγκέφαλοι αυτοκινήτων, πλήθος εξαρτημάτων (ταμπλό, ρεζερβουάρ, πόρτες, καπό, φτερά), φορητός παρεμβολέας (signal jammer), καταγραφικό μηχάνημα και συσκευή-laser στερεάς κατάστασης, πλήθος εγγράφων που αφορούν ταξινομήσεις οχημάτων, πλήθος κλειδιών και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, συσκευή γεωεντοπισμού (GPS), πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, 15.000 ευρώ, 1.200 γραμμάρια κοκαΐνη, 3.200 γραμμάρια κάνναβης, 3 κάρτες τραπέζης, κάρτα μέλους καζίνου, αλεξίσφαιρο γιλέκο, 3 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, 2 μεταλλικές σιδερογροθιές, μαχαίρι συνολικού μήκους 28 εκατοστά και μήκους λάμας 15 εκατοστά, 2 ρολόγια και πλήθος κινητών τηλεφώνων.
Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 αυτοκίνητα, τα οποία θα εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της προέλευσής τους.