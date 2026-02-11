Χρυσές δουλειές για συμμορία που έκλεβε και μεταπωλούσε ΙΧ και μηχανές: 1,5 εκατ. ευρώ το κέρδος, δείτε βίντεο με τη δράση τους

είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 κλοπές οχημάτων

Πώς δρούσαν

Χειροπέδες σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης που είχαν «ντοκτορά» στις κλοπές καικαθώς και μοτοσικλετών πέρασαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.Οι δράστεςκαι δύο απόπειρες κλοπής αυτοκινήτων, με το συνολικό παράνομο όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τοΒίντεο με τη δράση τους εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr:Όπως προέκυψε από την έρευνα, κεντρικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένας 41χρονος ο οποίος, λόγω της εμπειρίας του, ανέπτυξε την απαραίτητη υποδομή και το αντίστοιχο υποστηρικτικό δίκτυο ατόμων για την κλοπή, πλαστογράφηση και μετέπειτα διάθεση στην αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.Για τον λόγο αυτό, δημιουργούσε πλαστά έγγραφα για την ταξινόμησή τους και είχε ιδρύσει εταιρεία «φάντασμα» με «μπροστινό» 48χρονο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να αποκρύπτει τη σύνδεσή του με την επιχείρηση.Παράλληλα, στον βασικό πυρήνα της οργάνωσης ανήκαν ένας 40χρονος που διέθετεκαι ασχολούνταν με την απόκρυψη καιτων κλεμμένων οχημάτων και την περαιτέρω διάθεση τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα και ένας 39χρονος, ο οποίος επίσης διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο αυτοκινήτων, όπου αποσυναρμολογούσε και πλαστογραφούσε τα κλεμμένα οχήματα, ενώ χαρακτηριστικό της δράσης του ήταν η ευκολία με την οποία άλλαζε τοποθεσίες στα διαλυτήρια που διαχειριζόταν.Ένας 38χρονος, είχε ρόλοτων κλεμμένων ανταλλακτικών με φορτηγό βαν, από τα διαλυτήρια στους τελικούς αποδέκτες, ενώ αποτελούσε τον σύνδεσμο με την αγορά.Τέλος τα υπόλοιπα μέλη έκλεβαν οχήματα κατόπιν εντολής, στη συνέχεια τα έκρυβαν σε συνοικιακές οδούς, ενώ μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες και τα παρέδιδαν στον 41χρονο και στα διαλυτήρια. Επιπλέον, αναλάμβαναν την πώληση των οχημάτων μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες.