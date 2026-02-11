Κλείνουν τα ΕΛΤΑ Λεχαινών μετά από 160 χρόνια λειτουργίας
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΤΑ Λεχαινά

Κλείνουν τα ΕΛΤΑ Λεχαινών μετά από 160 χρόνια λειτουργίας

Το Ταχυδρομείο Λεχαινών είναι ένα από τα πρώτα 11  που «κατεβάζουν ρολά» - Αποτέλεσε για χρόνια κομμάτι της ιστορικής, κοινωνικής και καθημερινής ζωής των Λεχαινών

Κλείνουν τα ΕΛΤΑ Λεχαινών μετά από 160 χρόνια λειτουργίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οριστικό λουκέτο μπαίνει από τις 20 Φεβρουαρίου στο κατάστημα ΕΛΤΑ Λεχαινών, που εξυπηρέτησε την πόλη και την ευρύτερη περιοχή επί 160 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα από το 1865, όπου και πρωτοάνοιξε ως ταχυδρομείο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται για ένα κατάστημα που δεν ήταν απλώς ένα σημείο συναλλαγών, αλλά κομμάτι της ιστορικής, κοινωνικής και καθημερινής ζωής των Λεχαινών και των γειτονικών περιοχών. Για γενιές κατοίκων, το κατάστημα ΕΛΤΑ Λεχαινών ήταν σημείο αναφοράς, αφού μεταξύ άλλων πληρώνονταν εκεί συντάξεις και λογαριασμοί, γίνονταν αποστολές δεμάτων και ήταν ένας χώρος γεμάτος αναμνήσεις και ανθρώπινες ιστορίες.

Πλέον σε λίγες μέρες το κατάστημα ΕΛΤΑ Λεχαινών θα πάψει να λειτουργεί, με ότι συνεπάγεται αυτό για την καθημερινότητα των πολιτών και οι υπηρεσίες του -σε κάποιο βαθμό- θα παρέχονται από τα γειτονικά ΕΛΤΑ Courier.

Το Ταχυδρομείο Λεχαινών (ΕΛΤΑ) είναι ένα τα πρώτα 11 καταστήματα που «κατεβάζουν ρολά».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης