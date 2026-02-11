Κλείνουν τα ΕΛΤΑ Λεχαινών μετά από 160 χρόνια λειτουργίας
Το Ταχυδρομείο Λεχαινών είναι ένα από τα πρώτα 11 που «κατεβάζουν ρολά» - Αποτέλεσε για χρόνια κομμάτι της ιστορικής, κοινωνικής και καθημερινής ζωής των Λεχαινών
Οριστικό λουκέτο μπαίνει από τις 20 Φεβρουαρίου στο κατάστημα ΕΛΤΑ Λεχαινών, που εξυπηρέτησε την πόλη και την ευρύτερη περιοχή επί 160 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα από το 1865, όπου και πρωτοάνοιξε ως ταχυδρομείο.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται για ένα κατάστημα που δεν ήταν απλώς ένα σημείο συναλλαγών, αλλά κομμάτι της ιστορικής, κοινωνικής και καθημερινής ζωής των Λεχαινών και των γειτονικών περιοχών. Για γενιές κατοίκων, το κατάστημα ΕΛΤΑ Λεχαινών ήταν σημείο αναφοράς, αφού μεταξύ άλλων πληρώνονταν εκεί συντάξεις και λογαριασμοί, γίνονταν αποστολές δεμάτων και ήταν ένας χώρος γεμάτος αναμνήσεις και ανθρώπινες ιστορίες.
Πλέον σε λίγες μέρες το κατάστημα ΕΛΤΑ Λεχαινών θα πάψει να λειτουργεί, με ότι συνεπάγεται αυτό για την καθημερινότητα των πολιτών και οι υπηρεσίες του -σε κάποιο βαθμό- θα παρέχονται από τα γειτονικά ΕΛΤΑ Courier.
Το Ταχυδρομείο Λεχαινών (ΕΛΤΑ) είναι ένα τα πρώτα 11 καταστήματα που «κατεβάζουν ρολά».
