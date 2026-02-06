Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Έριξαν κλεμμένο αυτοκίνητο πάνω σε τζαμαρία κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο και το λήστεψαν
Έριξαν κλεμμένο αυτοκίνητο πάνω σε τζαμαρία κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο και το λήστεψαν
Έπεσαν με δύναμη και επαναλαμβανόμενα πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του καταστήματος
Απίστευτο περιστατικό κλοπής σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Αιγίου σημειώθηκε γύρω στις 3.15 τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Άγνωστοι χρησιμοποιώντας κλεμμένο αγροτικό όχημα, έπεσαν με δύναμη και επαναλαμβανόμενα πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, την «κατέβασαν» και αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με άλλο όχημα, επίσης κλεμμένο, προς άγνωστη κατεύθυνση, αναφέρει το filodimos.gr.
Η Ασφάλεια Αιγίου διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ελέγχοντας όλα τα στοιχεία αλλά και βιντεοσκοπημένο υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της γύρω περιοχής. Οι υλικές καταστροφές στο μαγαζί είναι τεράστιες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.
Άγνωστοι χρησιμοποιώντας κλεμμένο αγροτικό όχημα, έπεσαν με δύναμη και επαναλαμβανόμενα πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, την «κατέβασαν» και αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με άλλο όχημα, επίσης κλεμμένο, προς άγνωστη κατεύθυνση, αναφέρει το filodimos.gr.
Η Ασφάλεια Αιγίου διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ελέγχοντας όλα τα στοιχεία αλλά και βιντεοσκοπημένο υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της γύρω περιοχής. Οι υλικές καταστροφές στο μαγαζί είναι τεράστιες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα