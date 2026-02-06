Έριξαν κλεμμένο αυτοκίνητο πάνω σε τζαμαρία κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο και το λήστεψαν
Έριξαν κλεμμένο αυτοκίνητο πάνω σε τζαμαρία κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο και το λήστεψαν

Έπεσαν με δύναμη και επαναλαμβανόμενα πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του καταστήματος

Έριξαν κλεμμένο αυτοκίνητο πάνω σε τζαμαρία κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο και το λήστεψαν
Απίστευτο περιστατικό κλοπής σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Αιγίου σημειώθηκε γύρω στις 3.15 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Άγνωστοι χρησιμοποιώντας κλεμμένο αγροτικό όχημα, έπεσαν με δύναμη και επαναλαμβανόμενα πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, την «κατέβασαν» και αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με άλλο όχημα, επίσης κλεμμένο, προς άγνωστη κατεύθυνση, αναφέρει το filodimos.gr.

Έριξαν κλεμμένο αυτοκίνητο πάνω σε τζαμαρία κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο και το λήστεψαν


Η Ασφάλεια Αιγίου διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ελέγχοντας όλα τα στοιχεία αλλά και βιντεοσκοπημένο υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της γύρω περιοχής. Οι υλικές καταστροφές στο μαγαζί είναι τεράστιες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.
