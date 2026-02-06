Στον Κορυδαλλό η δασκάλα γιόγκα που καραδοκούσε σε γειτονιές και έκαιγε αυτοκίνητα συγγενών: «Είναι άστεγη, έχει ψυχιατρική διαταραχή» λέει ο γιος της

«Η μητέρα μου είχε ξαναμπεί σε ψυχιατρείο πολλές φορές και την άφησαν χωρίς να της δοθεί αγωγή και να γίνει επαρκής θεραπεία» λέει ο γιος της 56χρονης