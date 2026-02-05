Με πλούσιο βιογραφικό στις... εκρήξεις η δασκάλα γιόγκα που πυρπολούσε αυτοκίνητα φίλων και συγγενών της επειδή δεν της έδιναν χρήματα

Η 56χρονη συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2016 στη Νέα Ερυθραία για «έκρηξη», «εμπρησμό» και για «διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς», ενώ ένα μήνα αργότερα συνελήφθη στη Μεταμόρφωση για «έκρηξη» και «εμπρησμό»