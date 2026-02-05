Με πλούσιο βιογραφικό στις... εκρήξεις η δασκάλα γιόγκα που πυρπολούσε αυτοκίνητα φίλων και συγγενών της επειδή δεν της έδιναν χρήματα
Η 56χρονη συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2016 στη Νέα Ερυθραία για «έκρηξη», «εμπρησμό» και για «διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς», ενώ ένα μήνα αργότερα συνελήφθη στη Μεταμόρφωση για «έκρηξη» και «εμπρησμό»
Ροπή... στις εκρήξεις και στους εμπρησμούς έχει η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που συνελήφθη για τρεις εμπρηστικές επιθέσεις στην Αττική καθώς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η 56χρονη συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2016 στη Νέα Ερυθραία για «έκρηξη», «εμπρησμό» και για «διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς». Και αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά. Έναν μήνα μετά συνελήφθη και πάλι, αυτή τη φορά στη Μεταμόρφωση, για «έκρηξη» και «εμπρησμό».
Η τρίτη και «φαρμακερή» σύλληψη έγινε πριν μερικές ημέρες, στις 31 Ιανουαρίου 2026, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν αναζητήσεις, την εντόπισαν να κινείται πεζή στη Νέα Ερυθραία. Την κάλεσαν για την διενέργεια αστυνομικού ελέγχου, ωστόσο η γυναίκα αρνήθηκε να επιδείξει έγγραφα ταυτοποίησης και προσπάθησε να διαφύγει του ελέγχου. Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν και τη συνέλαβαν.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 56χρονη φέρεται να τοποθέτησε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε οχήματα φίλων και συγγενών της που κατοικούσαν σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές αλλά και τραυματισμούς.
Οι επιθέσεις, όπως προέκυψε, συνδέονται με την άρνηση των οικείων της να της παράσχουν χρηματική βοήθεια, γεγονός που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, την οδήγησε σε κλιμάκωση των βίαιων ενεργειών.
Η πιο σοβαρή εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 στη Νέα Ερυθραία. Ο εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο ενός άνδρα να καταστραφεί ολοσχερώς.
Από την έκρηξη, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας εγκαύματα, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς για νοσηλεία. Στη γειτονιά επικράτησε πανικός, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν υπολείμματα αυτοσχέδιου μηχανισμού αποτελούμενου από γκαζάκι, βενζίνη και στουπί.
Το αυτοκίνητο στόχος ήταν σταθμευμένο σε ισόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Από τη φωτιά κάηκε σχεδόν ολοσχερώς το όχημα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στην πολυκατοικία, οι οποίες ωστόσο περιορίστηκαν χάρη στην επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Συνεπεία της φωτιάς κάηκε σχεδόν ολοσχερώς το όχημα, ενώ η φωτιά περιορίστηκε και αποφεύχθηκε τυχόν επέκταση της χάρη στην επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Η αστυνομία, αξιοποιώντας καταθέσεις μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό, κατάφερε να ταυτοποιήσει τη δράστιδα και να προχωρήσει στη σύλληψή της. Η 56χρονη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για την υπόθεση του αυτοκινήτου του πατέρα της, ενώ η συμπεριφορά της είχε προκαλέσει ανησυχία στο οικογενειακό της περιβάλλον.
Η πιο σοβαρή εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 στη Νέα Ερυθραία. Ο εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο ενός άνδρα να καταστραφεί ολοσχερώς.
Η έκρηξη στη Νέα Ερυθραία
Η έκρηξη στη ΜεταμόρφωσηΕπιπλέον η κατηγορούμενη εμπλέκεται και στον εμπρησμό ενός αυτοκινήτου στη Μεταμόρφωση. Το περιστατικό συνέβη στις 17 Ιανουαρίου 2026 στις 1.20 τα ξημερώματα.
Η επίθεση στην ΚηφισιάΠαράλληλα η 56χρονη βρίσκεται πίσω και από τον εμπρησμό ενός αυτοκινήτου φίλης της στην Κηφισιά.
Η γυναίκα, η οποία ήταν γνωστή για την ενασχόλησή της με τη γιόγκα και είχε μαθητές, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες.
