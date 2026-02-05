Συνελήφθη 56χρονη δασκάλα γιόγκα για εκρήξεις σε τρία αυτοκίνητα σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά, δείτε βίντεο

Η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε σε οχήματα φίλων και συγγενών μέσα σε 12 ημέρες, ζητώντας εκδίκηση για οικονομικές διαφορές – Σοβαρά τραυματίας ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου στην Κηφισιά





Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 56χρονη φέρεται να τοποθέτησε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε οχήματα φίλων και συγγενών της που κατοικούσαν σε











Η ισχυρή έκρηξη στην Κηφισιά Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 στην Κηφισιά, έξω από το σπίτι φίλης της κατηγορουμένης. Ο εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερώς.



Βίντεο από το σημείο, που δημοσίευσε το Mega, καταγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, με τον ιδιοκτήτη του οχήματος να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά πριν ακολουθήσει εκκωφαντική έκρηξη.



Από την έκρηξη, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας εγκαύματα, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς για νοσηλεία. Στη γειτονιά επικράτησε πανικός, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν υπολείμματα αυτοσχέδιου μηχανισμού αποτελούμενου από γκαζάκι, βενζίνη και στουπί.



Κλείσιμο



Μαρτυρίες και παρελθόν βίαιης συμπεριφοράς Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε όσα συνέβησαν λέγοντας: «Βγήκαμε έξω και βλέπαμε το αυτοκίνητο να καίγεται και να κάνει μικροεκρήξεις. Άκουσα την ιδιοκτήτρια να λέει ότι κάποια φίλη της, με την οποία είχαν διαφορές, πιθανόν να της έκανε τη ζημιά».



Παράλληλα, οικογενειακός φίλος της κατηγορουμένης ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε προκαλέσει ανάλογη ζημιά, ανατινάζοντας το αυτοκίνητο του πατέρα της. Όπως σημείωσε, η 56χρονη είχε εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για την οικονομική βοήθεια που λάμβανε από τους γονείς της και είχε επιδείξει επανειλημμένα απειλητική και επιθετική συμπεριφορά.



Στη σύλληψη μίας 56χρονης δασκάλας γιόγκα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από έρευνα για τρεις εκρηκτικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών, με κίνητρο –σύμφωνα με την αστυνομία– προσωπικές και οικονομικές διαφορές με άτομα του στενού της περιβάλλοντος.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 56χρονη φέρεται να τοποθέτησε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε οχήματα φίλων και συγγενών της που κατοικούσαν σε Νέα Ερυθραία Μεταμόρφωση και Κηφισιά , προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές αλλά και τραυματισμούς.Οι επιθέσεις, όπως προέκυψε, συνδέονται με την άρνηση των οικείων της να της παράσχουν χρηματική βοήθεια, γεγονός που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, την οδήγησε σε μια κλιμάκωση βίαιων ενεργειών.Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 στην Κηφισιά, έξω από το σπίτι φίλης της κατηγορουμένης. Ο εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερώς.Βίντεο από το σημείο, που δημοσίευσε το Mega, καταγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, με τον ιδιοκτήτη του οχήματος να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά πριν ακολουθήσει εκκωφαντική έκρηξη.Από την έκρηξη, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας εγκαύματα, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς για νοσηλεία. Στη γειτονιά επικράτησε πανικός, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν υπολείμματα αυτοσχέδιου μηχανισμού αποτελούμενου από γκαζάκι, βενζίνη και στουπί.Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε όσα συνέβησαν λέγοντας: «Βγήκαμε έξω και βλέπαμε το αυτοκίνητο να καίγεται και να κάνει μικροεκρήξεις. Άκουσα την ιδιοκτήτρια να λέει ότι κάποια φίλη της, με την οποία είχαν διαφορές, πιθανόν να της έκανε τη ζημιά».Παράλληλα, οικογενειακός φίλος της κατηγορουμένης ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε προκαλέσει ανάλογη ζημιά, ανατινάζοντας το αυτοκίνητο του πατέρα της. Όπως σημείωσε, η 56χρονη είχε εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για την οικονομική βοήθεια που λάμβανε από τους γονείς της και είχε επιδείξει επανειλημμένα απειλητική και επιθετική συμπεριφορά.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες Η αστυνομία, αξιοποιώντας καταθέσεις μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό, κατάφερε να ταυτοποιήσει τη δράστιδα και να προχωρήσει στη σύλληψή της. Η 56χρονη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για την υπόθεση του αυτοκινήτου του πατέρα της, ενώ η συμπεριφορά της είχε προκαλέσει ανησυχία στο οικογενειακό της περιβάλλον.



Η γυναίκα, η οποία ήταν γνωστή για την ενασχόλησή της με τη γιόγκα και είχε μαθητές, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες για τις εκρηκτικές επιθέσεις.