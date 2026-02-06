Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος μετά τα νέα όρια της EFSA για την τοξίνη cereulide

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν