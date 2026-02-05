Δικαίωση στον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη: Οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση

Η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπερ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού