Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στην Θηβών-Χαλκίδας, δείτε φωτογραφίες
Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στην Θηβών-Χαλκίδας, δείτε φωτογραφίες
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο ΙΧ
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 57χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην εθνική οδό Θηβών-Χαλκίδας όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Σύμφωνα με το permissos.gr το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά τον Πετζετάκη.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ένας άνδρας 52 ετών που επέβαινε στο δεύτερο ΙΧ.
Δείτε φωτογραφίες
Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής
Σύμφωνα με το permissos.gr το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά τον Πετζετάκη.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ένας άνδρας 52 ετών που επέβαινε στο δεύτερο ΙΧ.
Δείτε φωτογραφίες
Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής
Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Θηβών –Χαλκίδας. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 5, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα