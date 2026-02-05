Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στην Θηβών-Χαλκίδας, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Δυστύχημα Εθνική Οδός Νεκρός

Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στην Θηβών-Χαλκίδας, δείτε φωτογραφίες

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο ΙΧ

Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στην Θηβών-Χαλκίδας, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 57χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην εθνική οδό Θηβών-Χαλκίδας όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με το permissos.gr το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά τον Πετζετάκη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ένας άνδρας 52 ετών που επέβαινε στο δεύτερο ΙΧ.

Δείτε φωτογραφίες

Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στην Θηβών-Χαλκίδας, δείτε φωτογραφίες
Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στην Θηβών-Χαλκίδας, δείτε φωτογραφίες
Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στην Θηβών-Χαλκίδας, δείτε φωτογραφίες


Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

