Παναττική στάση εργασίας από τις 12:00 για τον 13ο και 14ο μισθό

, από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, προχωρά η ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και την ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο.Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθει συγκέντρωση στο ΣτΕ( Σταδίου 27 και Δραγατσανίου στις 12:30 το μεσημέρι , με αίτημα την άμεση έκδοση της απόφασης επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού.Στην συνέχεια, οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων, έχουν προγραμματίσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών, με αιτηματα:– Την επανακαταβολή των Δώρων– Την χορήγηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς– Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης– Τη χορήγηση του “παγωμένου” μισθολογικού κλιμακίου και– την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.