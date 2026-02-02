Ο δήμος Θέρμου δίνει επίδομα €3.000 για το πρώτο παιδί και €15.000 για το έκτο

Κωνσταντάρας

Σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, με στόχο την αντιμετώπιση του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος της περιοχής.Όπως ανέφερε ο κ.στο Action24, ο δήμος Θέρμου προχωρά στη χορήγηση επιδομάτων που κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει έως και τις 15.000 ευρώ για το έκτο παιδί. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ενίσχυση 3.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 3.000 ευρώ για το δεύτερο, 3.000 ευρώ για το τρίτο, 4.000 ευρώ για το τέταρτο, 5.000 ευρώ για το πέμπτο, ενώ για το έκτο παιδί το επίδομα μπορεί να ανέλθει έως τις 15.000 ευρώ.Ο κ. Κωνσταντάρας τόνισε πως η περιοχή έχει χτυπήσει «κόκκινο» στο ποσοστό συρρίκνωσης. Το ποσοστό ηλικιωμένων είναι αρκετά υψηλό και γι αυτό όπως λέει «θέλουμε να επεκτείνουμε το δημογραφικό».Παράλληλα, ανέφερε ότι στην περιοχή υπάρχουν περίπου 20 πολύτεκνες οικογένειες, γεγονός που, όπως υπογράμμισε, αποδεικνύει ότι η στήριξη της οικογένειας μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός δημογραφικής ανάκαμψης, όταν συνοδεύεται από ουσιαστικά και στοχευμένα μέτρα.