Επίθεση με μαχαίρι σε Αλβανό βαρυποινίτη στις φυλακές Μαλανδρίνου, είχε πυροβολήσει τον Γιάννη Λάλα
Ο «Δήμος» φέρεται να είναι αυτός που πυροβόλησε δεκάδες φορές εις βάρος του Γιάννη Λάλα, στην απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει εις βάρος του τον Μάιο του 2025
Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας βαρυποινίτης με το ψευδώνυμο «Δήμος» μετά τη μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εμπλεκόμενο στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2025. Ο Λάλας επέβαινε στο αυτοκίνητό του και δέχθηκε καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ. Τότε ο Λάλας γλίτωσε. Κάτι που δεν συνέβη στις αρχές Νοεμβρίου όταν δολοφονήθηκε στην Αράχωβα (για την εκτέλεση έχουν συλληφθεί τέσσερις ομογενείς από τη Ρωσία).
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο «Δήμος» διατηρούσε σχέσεις με τον Παναγιώτη Βλαστό· σημαίνον στέλεχος της αποκαλούμενης Greek Mafia. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου και λίγο πριν φτάσει στην πτέρυγα του δέχθηκε την επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
