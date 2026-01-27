Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία
Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία
Ο 55χρονος πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και φέρεται να είχε προγραμματίσει επέμβαση
Ακόμη μία δυσάρεστη είδηση ήρθε να προστεθεί στην ήδη «μαύρη» μέρα που ζει η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ένας 55χρονος στη Λάρισα, όταν έμαθε για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, «έφυγε» από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του.
Το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους όταν το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00), συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που κουβαλούσε αλκοόλ. Τρεις άλλοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ωστόσο όλοι τους είναι εκτός κινδύνου.
Όμως, στη Λάρισα, ένας άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν άντεξε όταν έμαθε τα τραγικά γεγονότα. Ο 55χρονος πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ θέλουν να είχε προγραμματίσει επέμβαση. Ωστόσο, τον πρόλαβαν τα γεγονότα με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακό επεισόδιο και να φύγει (και αυτός) πρόωρα από τη ζωή.
Το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους όταν το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00), συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που κουβαλούσε αλκοόλ. Τρεις άλλοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ωστόσο όλοι τους είναι εκτός κινδύνου.
Όμως, στη Λάρισα, ένας άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν άντεξε όταν έμαθε τα τραγικά γεγονότα. Ο 55χρονος πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ θέλουν να είχε προγραμματίσει επέμβαση. Ωστόσο, τον πρόλαβαν τα γεγονότα με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακό επεισόδιο και να φύγει (και αυτός) πρόωρα από τη ζωή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα