Στρασβούργο: Θερμές ευχαριστίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προς την Ελλάδα και τον Γιώργο Φλωρίδη

Ο πρόεδρος τουMattias Guyomar στην έδρα του δικαστηρίου στο Στρασβούργο, απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνηςτόνισε ότι "η αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του Δικαστηρίου, της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου κρίνεται εξόχως σημαντική".Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης συναντήθηκε σήμερα με τον κ. Guyomar, τη γενική γραμματέα του δικαστηρίουκαι τον εθνικό δικαστήστην έδρα του ΕΔΔΑ.Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Φλωρίδη και την ελληνική Κυβέρνηση για τη σταθερή και ξεκάθαρη υποστήριξη στο ΕΔΔΑ και στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.Εξήρε, επίσης, τη συνεισφορά και ανέδειξε το υψηλό επίπεδο του εθνικού δικαστή και την άριστη συνεργασία με την ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπία στο Συμβούλιο της Ευρώπης."Στην παρούσα συγκυρία", εξήγησε ο κ. Guyomar, "όπου καταγράφεται σαφής δημοκρατική οπισθοδρόμηση και άνοδος του λαϊκισμού στην Ευρώπη, η αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του Δικαστηρίου, της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου κρίνεται εξόχως σημαντική".Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι "η Ελλάδα, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε ένα ιδιαιτέρως σύνθετο και απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, θα συνεχίσει αταλάντευτα να πορεύεται με βάση το διεθνές δίκαιο υποστηρίζοντας την ανεξαρτησία και ακεραιότητα του Δικαστηρίου. Αυτή είναι η σταθερή θέση του Πρωθυπουργού".Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης και ο κ. Guyomar συζήτησαν τα περαιτέρω υποστηρικτικά μέτρα και πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αποφάσεων του δικαστηρίου με πληρέστερη ενημέρωση των εθνικών δικαστών για τη νομολογία του ΕΔΔΑ.Παρόντες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρέσβης Νικόλας Σιγάλας, ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γεράσιμος Δόντας, η γενική διευθύντρια ειδικών νομικών ζητημάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, Ευτυχία Κατσιγαράκη και η διευθύντρια του υπουργού Δικαιοσύνης, Ιωάννα Καρυοφύλλη.