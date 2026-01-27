Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονη μετά από άγριο ξυλοδαρμό από ανήλικες στη Θεσσαλονίκη, κατέθεσαν μήνυση οι γονείς
Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονη μετά από άγριο ξυλοδαρμό από ανήλικες στη Θεσσαλονίκη, κατέθεσαν μήνυση οι γονείς
Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο ανήλικες χτυπούσαν με γροθιές την 17χρονη και δύο βιντεοσκοπούσαν την επίθεση
Θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις ανήλικες καταγγέλλει πως έπεσε μία 17χρονη στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς της νεαρής κατέθεσαν μήνυση.
Το περιστατικό έγινε έξω από επαγγελματικό Λύκειο της πόλης. Η 17χρονη περιέγραψε πως μία ανήλικη τη χαστούκισε και στη συνέχεια η ίδια έτρεξε να γλιτώσει. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, οι έφηβες ακινητοποίησαν την 17χρονη στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη με Καραμανλή και οι δύο άρχισαν να την χτυπούν βίαια στο κεφάλι και στην πλάτη, δίνοντάς της γροθιές και τραβώντας την από τα μαλλιά σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η 17χρονη κατήγγειλε πως δύο από τις ανήλικες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό.
Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο που είδαν την επίθεση παρενέβησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ, καθώς επίσης και τους γονείς της 17χρονης οι οποίοι κατέθεσαν μήνυση.
Η 17χρονη, όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου μεταφέρθηκε, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου και θα αναγκαστεί να φοράει κολάρο για δύο ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Μετά τη μήνυση η 17χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή και καταθέτει στις Αρχές.
Το περιστατικό έγινε έξω από επαγγελματικό Λύκειο της πόλης. Η 17χρονη περιέγραψε πως μία ανήλικη τη χαστούκισε και στη συνέχεια η ίδια έτρεξε να γλιτώσει. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, οι έφηβες ακινητοποίησαν την 17χρονη στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη με Καραμανλή και οι δύο άρχισαν να την χτυπούν βίαια στο κεφάλι και στην πλάτη, δίνοντάς της γροθιές και τραβώντας την από τα μαλλιά σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η 17χρονη κατήγγειλε πως δύο από τις ανήλικες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό.
Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο που είδαν την επίθεση παρενέβησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ, καθώς επίσης και τους γονείς της 17χρονης οι οποίοι κατέθεσαν μήνυση.
Η 17χρονη, όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου μεταφέρθηκε, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου και θα αναγκαστεί να φοράει κολάρο για δύο ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Μετά τη μήνυση η 17χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή και καταθέτει στις Αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα