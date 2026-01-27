«Μακάρι να μπορούσα να φύγω εγώ και να είχε ζήσει η γυναίκα μου»: Ραγίζει καρδιές ο σύζυγος της Βασιλικής που σκοτώθηκε στη Βιολάντα

Ράγισε καρδιές το μεσημέρι της Τρίτης ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, της μιας από τις πέντε γυναίκες που σκοτώθηκαν στην τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.«Η γυναίκα μου ήταν αξιόλογη σύζυγος και μάνα, στο μεροκάματο, αγωνίστρια της ζωής, παλέψαμε πάρα πολύ. Πήγανε τζάμπα , πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο και αποδείχθηκε μεροκάματο του τρόμου. Η αυλαία θα πέσει, τα παιδιά μας θα ψάχνουν να βρουν τις μανάδες τους, δεν θα φωνάξουν ξανά μαμά» είπε ο Αποστόλης Σκαμπαρδώνης στο STAR«Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση να μην ξαναγίνει, να είναι τα τελευταία θύματα μιας τέτοιας τραγωδίας με γυναίκες του μόχθου. Η Βασιλική ήταν μια καλή μάνα και σύζυγος, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο» συνέχισε με σπασμένη φωνή.Μιλώντας, δε, για τα παιδιά του με τρεμάμενη φωνή είπε «έχω δύο ψυχούλες πρέπει να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου (σ.σ. ηλικίας 6,5 και 4,5 ετών) και αυτό θα κάνω. Εγώ το μόνο που θα ήθελα αν μπορούσα θα ήταν να είχα φύγει εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου».«Δεν πρόλαβα ξανά να σταθώ στα πόδια μου και με χτύπησε ο Χάρος για δεύτερη φορά. Υπόσχομαι στη μνήμη της γυναίκας μου να σταθώ μητέρα και πατέρας, να γελάω και μέσα μου να κλαίω» κατέληξε ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη ο οποίος το 2018 έχασε τον πατέρα του μετά από χειρουργική επέμβαση και τότε είχε βγει σε τηλεοπτική εκπομπή και είχε καταγγείλει γιατρούς.