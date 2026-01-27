Τραγωδία στα Άγναντα Τζουμέρκων: 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα, τον αναζητούσε ο αδελφός του

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει χθες στο καφενείο του χωριού, αλλά, καθώς περνούσε η ώρα και δεν επέστρεφε στο σπίτι του αδελφού του, ο οποίος τον φιλοξενούσε