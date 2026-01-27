Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Τραγωδία στα Άγναντα Τζουμέρκων: 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα, τον αναζητούσε ο αδελφός του
Ο άτυχος άνδρας είχε πάει χθες στο καφενείο του χωριού, αλλά, καθώς περνούσε η ώρα και δεν επέστρεφε στο σπίτι του αδελφού του, ο οποίος τον φιλοξενούσε
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Άγναντα Τζουμέρκων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα με αρκετό βάθος.
Ο άτυχος άνδρας είχε πάει χθες στο καφενείο του χωριού, αλλά, καθώς περνούσε η ώρα και δεν επέστρεφε στο σπίτι του αδελφού του, ο οποίος τον φιλοξενούσε, εκείνος ανησύχησε και ειδοποίησε τις Αρχές.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, και το κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζουμέρκων εντόπισε τον 55χρονο το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με φορείο και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ).
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διερευνηθούν μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης.
Πηγή: epirus-tv-news
