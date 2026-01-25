Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ: Στόχος η ενίσχυση των πόρων για την Ελλάδα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στο να διατηρήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2028-2034 σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου