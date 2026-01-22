Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Επεισόδιο μεταξύ οδηγού απορριμματοφόρου και επιβατών φορτηγού στη Θεσσαλονίκη, τρεις συλλήψεις
Οι δύο συλληφθέντες κατήγγειλαν τον 54χρονο δημοτικό υπάλληλο για εξύβριση και σωματικές βλάβες, οδηγώντας και στη δική του σύλληψη
Επεισόδιο μεταξύ οδηγού απορριμματοφόρου και δύο επιβατών φορτηγού σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Τετάρτης, στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.
Ο 54χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου, δημοτικός υπάλληλος του δήμου Παύλου Μελά, κατέθεσε στην αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση από τους επιβάτες του φορτηγού. Όπως αποδείχτηκε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, πρόκειται για Έλληνες, ηλικίας 36 και 38 ετών, οι οποίοι μετά τη σύλληψη τους κατήγγειλαν με τη σειρά τους τον 54χρονο για εξύβριση και επίθεση σε βάρος τους, οπότε και ο δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη.
Με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο 54χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου αφέθηκε ελεύθερος, ενώ για τους άλλους δύο ζητήθηκε η κράτησή τους και η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.
Τι δήλωσε για το περιστατικό ο αντιδήμαρχος καθαριότητας
Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Παύλου Μελά, Παντελής Αδαμούδης, με αφορμή το περιστατικό ξυλοδαρμού υπαλλήλου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Ο Δήμος στέκεται αυτονόητα στο πλευρό κάθε εργαζόμενου που επιτελεί το έργο του με ευθύνη και προσφορά προς τους συμπολίτες μας. Οι άνθρωποι της καθαριότητας εργάζονται καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες και αξίζουν σεβασμό, όχι επιθέσεις. Εμπιστευόμαστε τις Αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και καλούμε όλους σε ψυχραιμία, σεβασμό και τήρηση των κανόνων συμβίωσης στην πόλη μας».
