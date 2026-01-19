Πέσαμε, χτυπήσαμε, αλλά συνεχίσαμε να προχωράμε και κατεβήκαμε το μισό βουνό, λέει ορειβάτης που διασώθηκε στον Ταΰγετο

Ορειβάτης που ήταν στην ομάδα δηλώνει πως «ξέρανε που πηγαίνανε» ενώ ήταν «τυχεροί» και περίμεναν το ελικόπτερο μιάμιση ώρα αλλά «δεν μπορούσε να προσεγγίσει» - Ο εκπαιδευτής της ομάδας είπε πως δεν έκαναν αναρρίχηση αλλά περπάτημα