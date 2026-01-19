Διασώθηκαν μετά από επιχείρηση 8 ωρών οι 8 ορειβάτες στον Ταΰγετο: Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο Σπάρτης, δείτε βίντεο

Η προσέγγιση ελικοπτέρου ήταν αδύνατη λόγω ανέμων - Η επιχείρηση έγινε σε παγωμένο χιόνι με μεγάλη κλίση - Ήταν δεμένοι μεταξύ τους, γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά





Η ειδοποίηση και η άμεση κινητοποίηση Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι υπήρξε ειδοποίηση για ομάδα οκτώ ορειβατών που βρισκόταν σε δύσβατη περιοχή, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν την ομάδα, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές και γεωμορφολογικές συνθήκες.













Οι τραυματίες και η εικόνα της υγείας τους Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, στο νοσοκομείο Σπάρτης διακομίστηκαν δύο τραυματίες, ένας άνδρας με τραύματα στον αστράγαλο και μία γυναίκα με περισσότερα τραύματα, χωρίς ωστόσο να είναι σοβαρά.



«Συνολικά στο νοσοκομείο Σπάρτης θα μεταφερθούν οκτώ ορειβάτες, εκ των οποίων οι έξι είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο τραυματίες που δεν φαίνεται να έχουν κάτι σοβαρό», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος.



Πώς σημειώθηκε το ατύχημα στην παγωμένη πλαγιά Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα μέλος της ομάδας γλίστρησε. Καθώς οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας, παρασύρθηκαν και κατρακύλησαν σε απότομη πλαγιά.



«Ήταν δεμένοι και έπεσαν. Παρασύρθηκαν ο ένας με τον άλλο και κατρακύλησαν σε πλαγιά, τουλάχιστον 200 μέτρα υψομετρικά. Ήταν μεγάλη η πτώση τους. Έπρεπε να γίνει μία τεράστια επιχείρηση για να τους κατεβάσουμε, γιατί ήταν πολύ μακριά από το τελευταίο σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει αυτοκίνητο. Η επιχείρηση έγινε σε παγωμένο χιόνι με μεγάλη κλίση», δήλωσε στο Star ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμος Σπάρτης, Δημόσθενης Κακούρος.







Ανεπιτυχής προσπάθεια αεροδιάσωσης Νωρίτερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν επικοινωνία με τον επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος ανέφερε ότι τέσσερα άτομα είχαν τραυματιστεί, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση ελικοπτέρου του ΕΚΣΕΔ.



Ωστόσο, το ελικόπτερο δεν κατάφερε να προσεγγίσει την περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων.



Επιχείρηση με τη συμμετοχή 89 πυροσβεστών Για τον απεγκλωβισμό κινητοποιήθηκαν συνολικά 89 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή των ορειβατικών ομάδων της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, της 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και της ομάδας ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με drone, σε μια συντονισμένη προσπάθεια που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 21:00.



Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής για το περιστατικό Κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον απεγκλωβισμό ορειβατών, από δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή πλησίον του Προφήτη Ηλία στο όρος Ταΰγετος.



Κινητοποιήθηκαν συνολικά 89 πυροσβέστες από την Π.Υ. Σπάρτης, την Π.Υ. Τρίπολης, Π.Υ. Γυθείου, την 9η και την 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., από τις Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Σ.μη.Ε.Α. Πελοποννήσου αλλά και Εθελοντές της Ελληνικής Ομάδες Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.).



Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).



Με συντονισμένες ενέργειες εντοπίστηκαν τραυματισμένοι τέσσερις (4) ορειβάτες εκ των οποίων μια (1) γυναίκα και τρείς (3) άνδρες, σε δύσβατη ορεινή χιονοσκεπή περιοχή στον Προφήτη Ηλία στην κορυφή «Πυραμίδα» στο όρος Ταΰγετος. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε προσβάσιμο σημείο όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.



Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε βραδινές ώρες σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.