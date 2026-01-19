Δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών φέρνει η νέα εγκύκλιος για τις Στρατιωτικές Σχολές: Όσα πρέπει να ξέρουν οι φετινοί υποψήφιοι

Ιδρύεται τμήμα πενταετούς φοίτησης με ενσωματωμένο μεταπτυχιακό, ενώ δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών τις Σχολές Αξιωματικών Στρατού





Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αλλαγές στη δομή των σχολών θα ισχύσουν από του χρόνου.



Το χρονοδιάγραμμα Το πρώτο βήμα για τους υποψηφίους είναι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - δήλωσης καθώς και των αντίστοιχων δικαιολογητικών στο χρονικό διάστημα από 26 Ιανουαρίου έως 6 Φεβρουαρίου.



Θα ακολουθήσει έως και τις 13 Φεβρουαρίου η έκδοση της κατάστασης των υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, οι οποίοι θα πρέπει, στη συνέχεια, να τα υποβάλουν έως και τις 20 Φεβρουαρίου.



Η τελική έκδοση της κατάστασης των υποψηφίων, που γίνονται δεκτοί για να λάβουν μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, αναμένεται να εκδοθεί στις 27 Φεβρουαρίου. Στην ίδια ημερομηνία, πρόκειται εκδοθεί και το πρόγραμμα αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων.







Τί ισχύει για τους υποψηφίους με το 10% Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 2025 και θέλουν φέτος να εισαχθούν με το 10%, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Επομένως, θα πρέπει να κάνουν την αίτησή τους εντός της προθεσμίας, που προαναφέρθηκε – δηλαδή μέχρι και τις 6 Φεβρουαρίου.



Ο «χάρτης» των αλλαγών στις Στρατιωτικές Σχολές Δύο είναι οι βασικές αλλαγές, οι οποίες εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών του Στρατού:



-Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών τόσο στα τετραετή, όσο και στα πενταετή Τμήματα των αξιωματικών του στρατού.



Πιο αναλυτικά:



Στο Στρατό Ξηράς ιδρύεται το Τμήμα Εφαρμοσμένων Στρατιωτικών Επιστημών, στο οποίο υπάρχουν οι δύο κατευθύνσεις - Σώματα και Όπλα - και προστίθεται οι Μηχανικοί Σωμάτων και οι Μηχανικοί Όπλων.



Στους Μηχανικούς Σωμάτων, θα υπάρχουν τρεις ειδικότητες: Χημικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός.



Στους Μηχανικούς των Όπλων εισάγονται δύο ειδικότητες: Μηχανικός Δομικών Έργων και Υποδομών καθώς και Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών.



Στο Πολεμικό Ναυτικό, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) παραμένουν οι δύο κατευθύνσεις, Μονίμων και Μηχανικών. Όμως η Σχολή Μηχανικών είναι πλέον πενταετούς φοίτησης και εστιάζει στις Εφαρμοσμένες Ναυτικές Επιστήμες και Τεχνολογία, όμοια με τα Τμήματα που προαναφέρθηκαν.



Στην Αεροπορία, διατηρούνται οι κατευθύνσεις, που προϋπήρχαν. Ως αλλαγή, θεωρείται η ανασύσταση της κατεύθυνσης Μηχανικών της Αεροπορίας, η οποία θα έχει τρεις ειδικότητες: Αεροναυπηγών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Δομικών Έργων και Υποδομών.



Σχετικά με τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης Οι σπουδαστές των Ανώτατων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ), μετά τη συμπλήρωση τριών ετών, λαμβάνουν την ιδιότητα του Μόνιμου Υπαξιωματικού και αμείβονται με πλήρη μισθό.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι με την ψήφιση του άρθρου 130 του Ν 5265/2026, οι σπουδαστές των ΑΣΜΥ, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών, μπορούν πλέον να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για το δεύτερο έτος σπουδών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) του ίδιου κλάδου, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 12%. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά στις κατευθύνσεις των Όπλων του Στρατού Ξηράς, Μαχίμων του Πολεμικού Ναυτικού και ειδικότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως οι Ελεγκτών Αεράμυνας, Εφοδιαστών, Διοικητικών και οι Μετεωρολόγων.



Επιπλέον, αναφορικά με τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) - Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων - ισχύουν τα εξής:



-Η ολοκλήρωση τετραετούς κύκλου προπτυχιακών σπουδών οδηγεί σε πτυχίο με σαφές γνωστικό αντικείμενο.

-Η ολοκλήρωση πενταετούς κύκλου σπουδών με κατεύθυνση Μηχανικού, οδηγεί σε αδιάσπαστο μεταπτυχιακό τίτλο, δηλαδή Integrated Master, ο οποίος έχει πλήρη αντιστοιχία με εκείνο Πολυτεχνικής Σχολής ενώ παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσει ο ενδιαφερόμενος και σε διδακτορικές σπουδές.



Παράλληλα, ανοίγει η προοπτική σύμπραξης των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας για τη διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.



Σε ποια πτυχία οδηγούν οι σπουδές στις Στρατιωτικές Σχολές Οι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ):



- Κατεύθυνσης Όπλων, οδηγούνται σε πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης και Αμυντικής Τεχνολογίας.

- Κατεύθυνσης Σωμάτων, λαμβάνουν πτυχίο Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Από την Κατεύθυνση Μηχανικών Όπλων, λαμβάνουν δίπλωμα Στρατιωτικού Μηχανικού Δομικών Έργων και Υποδομών ή Στρατιωτικού Μηχανικού Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

Από την Κατεύθυνση Μηχανικών Σωμάτων, λαμβάνουν δίπλωμα Στρατιωτικού Χημικού Μηχανικού ή Στρατιωτικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Στρατιωτικού Μηχανολόγου Μηχανικού.



Οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ):



- Κατεύθυνσης Μαχίμων, λαμβάνουν πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης και Ναυτικής Τεχνολογίας.

- Κατεύθυνσης Μηχανικών Ναυτικού, λαμβάνουν δίπλωμα Ναυτικής Μηχανολογίας.



Οι απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων (ΣΙ):

-Κατεύθυνσης Ιπταμένων, λαμβάνουν πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης και Αεροπορικής Τεχνολογίας.

-Κατεύθυνσης Ελεγκτών Αεράμυνας, λαμβάνουν πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης και Αεροπορικού Ελέγχου.

-Κατεύθυνσης Εφοδιαστών, λαμβάνουν πτυχίο Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

-Κατεύθυνσης Διοικητικών, λαμβάνουν πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης.

-Κατεύθυνσης Μετεωρολόγων, λαμβάνουν πτυχίο Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Μετεωρολογίας.

-Κατεύθυνσης Μηχανικών Αεροπορίας, λαμβάνουν δίπλωμα Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Στρατιωτικού Μηχανικού Ηλεκτρονικών ή Στρατιωτικού Μηχανικού Δομικών Έργων και Υποδομών.



Προσοχή στις «παγίδες» Όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής αίτησης για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) 2026, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τυχόν λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό πριν καν διεξαχθούν οι εξετάσεις. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης- Δήλωσης και Δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.



Τα σημεία, που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα:



Προθεσμίες: Η μη αυστηρή τήρηση της προθεσμίας (26/01 - 06/02/2026) αποκλείει αυτόματα τον υποψήφιο.



Ηλεκτρονική Αίτηση vs Μηχανογραφικό: Η αίτηση για τις Στρατιωτικές Σχολές είναι ανεξάρτητη από το Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας. Πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ/ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, ακόμα και αν ο υποψήφιος δηλώσει τις σχολές στο μηχανογραφικό.



Ελλιπή Δικαιολογητικά: Πολλές αιτήσεις απορρίπτονται λόγω έλλειψης απαραίτητων εγγράφων (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, υπεύθυνες δηλώσεις).



Λάθη στις Υγειονομικές Εξετάσεις: Οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει να είναι πρόσφατες (σύμφωνα με την προκήρυξη) και να φέρουν τις σωστές σφραγίδες από δημόσιο νοσοκομείο ή ιατρό.



Στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Σειρά Εξετάσεων: Οι ΠΚΕ (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, αθλητικές) διεξάγονται συνήθως τον Μάρτιο (2/3/2026 - 3/4/2026). Η αποτυχία ή η μη προσέλευση σε μία από αυτές σημαίνει αποκλεισμό από το επόμενο στάδιο.

Αθλητικές Δοκιμασίες: Πολλοί υποψήφιοι υποτιμούν τα αθλήματα. Η προετοιμασία πρέπει να είναι συστηματική, καθώς οι αθλητικές δοκιμασίες (δρόμος, άλματα, ρίψεις, κολύμβηση) απαιτούν καλή φυσική κατάσταση.

Ψυχοτεχνικά Τεστ: Πρόκειται για ψυχομετρικά τεστ που αξιολογούν την προσωπικότητα και στις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να επιδεικνύουν σοβαρότητα.



Γενικά Σημεία Προσοχής (2026) -Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Οι υποψήφιοι πρέπει να πιάσουν την ΕΒΕ, η οποία "κόβει" αρκετούς υποψηφίους, ειδικά σε σχολές με υψηλή ζήτηση.

-Αλλαγές στον Νόμο: Ο νέος νόμος 5265/2026 αναδιοργανώνει την εκπαίδευση, οπότε είναι κρίσιμο να διαβαστεί προσεκτικά η νέα προκήρυξη.

-Ηλικιακά Όρια & Υψομετρικά: Έλεγχος των ορίων ηλικίας και ύψους ανάλογα με τη σχολή (π.χ. ΣΙ, ΣΝΔ), καθώς οι διαφοροποιήσεις είναι συχνές.

-Συστήνεται στους υποψήφιους να ενημερωθούν από την «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών», που αποτελεί τον μόνο επίσημο οδηγό για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία.