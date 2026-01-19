Διαρρήκτης στη Θεσσαλονίκη άνοιξε 14 αυτοκίνητα και λεωφορεία μέσα σε λίγες ώρες
Διαρρήκτης στη Θεσσαλονίκη άνοιξε 14 αυτοκίνητα και λεωφορεία μέσα σε λίγες ώρες
O 38χρονος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό καθώς και γυναικείο κόσμημα
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας άνδρας, ο οποίος μέσα σε λίγες ώρες διέρρηξε συνολικά 14 οχήματα στη Θεσσαλονίκη.
Ο 38χρονος συνελήφθη νωρίς το πρωί της Κυριακής και κατηγορείται για σωρεία διαρρήξεων οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Καυτανζογλείου.
Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, ο 38χρονος «άνοιξε» 14 οχήματα –επιβατικά αυτοκίνητα αλλά και λεωφορεία– σπάζοντας τα τζάμια και αφαιρώντας από το εσωτερικό τους αντικείμενα που του φαίνονταν πολύτιμα.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας κατάφεραν, έπειτα από αναζητήσεις, να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό καθώς και γυναικείο κόσμημα, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του αντιστάθηκε σθεναρά.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ο 38χρονος συνελήφθη νωρίς το πρωί της Κυριακής και κατηγορείται για σωρεία διαρρήξεων οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Καυτανζογλείου.
Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, ο 38χρονος «άνοιξε» 14 οχήματα –επιβατικά αυτοκίνητα αλλά και λεωφορεία– σπάζοντας τα τζάμια και αφαιρώντας από το εσωτερικό τους αντικείμενα που του φαίνονταν πολύτιμα.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας κατάφεραν, έπειτα από αναζητήσεις, να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό καθώς και γυναικείο κόσμημα, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του αντιστάθηκε σθεναρά.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα