Συγκέντρωση φοιτητών στην Πρυτανεία του ΕΜΠ στου Ζωγράφου κατά της αλλαγής του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, δείτε βίντεο

Με κεντρικό πανό «Όχι στην αναθεώρηση του οδηγού χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ - Όχι στην έρευνα για το ΝΑΤΟ» και φωνάζοντας αντιπολεμικά συνθήματα οι συγκεντρωμένοι στέλνουν μήνυμα κατά της εμπλοκής του ιδρύματος σε πολεμικούς σχεδιασμούς
Μεγάλη κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί στην Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου αντιδρώντας στην αλλαγή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ιδρύματος.
Κεντρικό σημείο τριβής είναι η συνεδρίαση της Συγκλήτου με θέμα την αναθεώρηση του Άρθρου 2 του Οδηγού Χρηματοδότησης. Οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι στόχος είναι η απαλοιφή της διάταξης που μέχρι σήμερα απαγόρευε τη διεξαγωγή έρευνας για πολεμικούς σκοπούς, καθώς και τη χρηματοδότηση από διεθνείς στρατιωτικούς συνασπισμούς.
«Βρισκόμαστε σήμερα έξω από την Πρυτανεία, καθώς η Σύγκλητος είναι να συνεδριάσει για να αλλάξει ο εσωτερικός κανονισμός του ΕΜΠ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν επέτρεπε την πολεμική έρευνα στο Πολυτεχνείο και τη συνεργασία του με διεθνείς στρατιωτικούς συνασπισμούς, με το ΝΑΤΟ δηλαδή. Θέλουνε να κάνουν, να βάλουν και να χώσουν πιο βαθιά το ΕΜΠ στα πολεμικά τους σχέδια».
«Εμείς παλεύουμε η επιστήμη μας να είναι όπλο κοινωνικής προόδου και όχι όπλο για να σφαγιάζονται οι λαοί. Γι' αυτό και βρισκόμαστε σήμερα εδώ και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να μην περάσει αυτό το έκτρωμα», ξεκαθάρισε.
«Αυτή τη στιγμή οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτεχνείου, μέσα από αποφάσεις από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, το καταδικάζουνε. Καταδικάζουνε το ότι δεν θα αφήσουνε το Πολυτεχνείο να γίνει πολεμικό εργαστήρι» σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου δεν έχουν έρθει στο Πολυτεχνείο για να δουλέψουνε για τους πολεμικούς τους σκοπούς... Σπουδάζουμε τη γνώση μας, αγαπάμε τη γνώση μας και τη μόρφωσή μας, για να την απλώνουμε σ' όλο τον κόσμο, να τη χρησιμοποιούμε για την ευημερία του απλού κόσμου και του λαού και όχι για τα πολεμικά τους σχέδια», πρόσθεσε.
«Η επιστήμη μας όπλο κοινωνικής προόδου, όχι σφαγής»Ο Κλέιντι Οσμάνι, Πρόεδρος του Συλλόγου Οικοτρόφων Νέων Φοιτητικών Εστιών και μέλος του ΔΣ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, τόνισε:
«Το Πολυτεχνείο δεν θα γίνει πολεμικό εργαστήρι»Η Φιλάνθη Γκιώνη, Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, κατήγγειλε την προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του κανονισμού που εξασφάλιζε τον ειρηνικό χαρακτήρα της έρευνας.
Στο πλευρό των φοιτητών και οι εργαζόμενοιΤην αντίθεσή του εξέφρασε και το προσωπικό του ιδρύματος. Ο Λυμπέρης Τσάμπρας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΜΠ, μιλώντας στους συγκεντρωμένους, υπογράμμισε πως «προφανώς είναι έρευνα που δεν είναι για τις ανάγκες των εργαζομένων, ούτε του λαού μας... Είναι για τις ανάγκες του πολέμου, είναι για τις ανάγκες του πώς η χώρα ας πούμε να συμμετέχει σε κάθε τυχοδιωκτισμό του ΝΑΤΟ εκτός της Ελλάδας».
