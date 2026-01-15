Η εντυπωσιακή άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας: Στήθηκε υδάτινη αψίδα, δείτε βίντεο
Η άφιξη του πλοίου εξελίχθηκε σε μια σκηνοθετημένη αφήγηση της ναυτικής συνέχειας του ελληνισμού: από την αρχαιότητα και τους Βαλκανικούς Πολέμους έως τη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής αποτροπής
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο από την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας νωρίτερα. Τα πλάνα από drone είναι εντυπωσιακά, όπου καταγράφεται η στιγμή που η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra εισέρχεται στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας πλέοντας προς τον Ναύσταθμό όπου έγινε η υποδοχή της από την πολιτική ηγεσία και την στρατιωτική ηγεσία της χώρας, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στο βίντεο του UPSTORIES φαίνονται δύο μικρότερα πλοία να έχουν στήσει μια υδάτινη αψίδα θριάμβου για την... άρτι αφιχθείσα φρεγάτα «Κίμων» με εντυπωσιακού πίδακες νερού. Η φουτουριστική όψη της Belharra είναι κυριολεκτικά καθηλωτική, καθώς το μέγεθός της και μόνο προκαλεί δέος.
Μάλιστα, το βίντεο έχει ντυθεί με το εμβατήριο «Ο Ναύτης του Αιγαίου», προσδίδοντας ακόμη πιο πατριωτική χροιά στην έλευση της Belharra.
Για σχεδόν 2,5 ώρες, η προσοχή στράφηκε στο νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, που σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας σε μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος και επιχειρησιακής αντίληψης. Η άφιξη του πλοίου εξελίχθηκε σε μια σκηνοθετημένη αφήγηση της ναυτικής συνέχειας του ελληνισμού: από την αρχαιότητα και τους Βαλκανικούς Πολέμους έως τη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής αποτροπής.
Η εικόνα της σύγχρονης Belharra να πλέει ανάμεσα στα δύο αυτά πλοία δημιούργησε ένα σπάνιο, σχεδόν κινηματογραφικό στιγμιότυπο: τρεις διαφορετικές εποχές της ελληνικής ναυτικής ισχύος σε παράταξη στη θάλασσα.
Ο πρωθυπουργός έδωσε και προσωπικό πολιτικό στίγμα στη στιγμή, σημειώνοντας ότι χρέος κάθε κυβέρνησης είναι να παραδώσει μια χώρα πιο ασφαλή από αυτή που παρέλαβε. «Καλοτάξιδος ο “Κίμων” και με το καλό να υποδεχθούμε και τις υπόλοιπες υπερσύγχρονες Belharra», ανέφερε, συνδέοντας την τελετή με τη συνέχεια του εξοπλιστικού προγράμματος.
Το θωρηκτό ΑβέρωφΗ φρεγάτα «Κίμων» εισήλθε στον Σαρωνικό συνοδευόμενη από δύο εμβληματικά πλοία-σύμβολα της ελληνικής ναυτοσύνης: το ιστορικό θωρηκτό Θωρηκτό Αβέρωφ, ζωντανό μνημείο των νικών του Πολεμικού Ναυτικού στις αρχές του 20ού αιώνα, και την τριήρη Ολυμπιάδα, πιστό αντίγραφο αρχαίου πολεμικού πλοίου.
Μητσοτάκης: Η αποτρεπτική ισχύς της χώρας δεν πρέπει να αμφισβητείται από κανένανΜετά το πέρας της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στον ρόλο της νέας φρεγάτας στο συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. «Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ, όμως αποτελεί έναν κρίκο στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το έμψυχο δυναμικό», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η αποτρεπτική ισχύς της χώρας δεν πρέπει να αμφισβητείται από κανέναν. Όπως είπε, στόχος είναι η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της «ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».
Δένδιας: «Μεγάλη μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό και για την πατρίδα»Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε την ημέρα «μεγάλη μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό και για την πατρίδα». Υπογράμμισε ότι η φρεγάτα «Κίμων» είναι, χωρίς υπερβολή, «η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη» και ότι η αποστολή της είναι ξεκάθαρη: η διασφάλιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της Ατζέντας 2030, σε ένα μοντέλο που βασίζεται στη γνώση, στη διαλειτουργικότητα και στην ταχύτατη επεξεργασία πληροφοριών.
