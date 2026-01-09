Σκιάθος: Καπετάνιος αψήφησε τους ανέμους και τη θάλασσα για να μεταφέρει βρέφος στον Βόλο και να νοσηλευτεί
Σκιάθος: Καπετάνιος αψήφησε τους ανέμους και τη θάλασσα για να μεταφέρει βρέφος στον Βόλο και να νοσηλευτεί

Το παιδί παρουσίασε παθολογικό πρόβλημα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από το απόγευμα της Πέμπτης ένα βρέφος από τη Σκιάθο, μετά από διακομιδή που συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Το παιδί παρουσίασε παθολογικό πρόβλημα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε διακομιδή από τη Σκιάθο με το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια», το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατηγιώργη στις 15:15.

Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς, σύμφωνα με το skiathoslife.gr, ανέλαβε ο καπετάνιος του επιβατηγού σκάφους–τράτας «Ζαχαρένια», Δημήτρης Διολέττας, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Στις 14:15 επιβιβάστηκαν στο σκάφος ο ίδιος, ο βοηθός του, ένα ζευγάρι με το τρίχρονο αγοράκι και η αγροτική γιατρός.

Δείτε βίντεο από την διακομιδή του βρέφους από την Σκιάθο στο Βόλο:
