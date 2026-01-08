Μοχλός οικονομικής ανάπτυξης η οπτικοακουστική παραγωγή στην Ελλάδα, σχεδόν 1 δισ. ευρώ τα έσοδα σύμφωνα με μελέτη της SPI

Η οπτικοακουστική παραγωγή αποτελεί έναν δυναμικό αναπτυξιακό τομέα, δηλώνει η υπουργός Πολιτισμού





Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος του προγράμματος κινήτρων για τον τομέα οπτικοακουστικής παραγωγής (cash rebate) στην ελληνική οικονομία, με τα έσοδα να αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, την περίοδο 2018–2025 το cash rebate παρήγαγε εντυπωσιακή οικονομική απόδοση επένδυσης (ROI), δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία και χιλιάδες θέσεις εργασίας.







Σε αυτή, συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα:



 -Κάθε €1 δημόσιας επένδυσης στο πρόγραμμα cash rebate δημιούργησε €4,2 ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA).



 -Το συνολικό οικονομικό όφελος για την ελληνική οικονομία ανήλθε σε €928,7 εκατομμύρια σε GVA

 -Το ελληνικό cash rebate λειτούργησε ως βασικός καταλύτης προσέλκυσης διεθνών παραγωγών



Κλείσιμο



Η SPI, κορυφαία εταιρεία συμβούλων στον οπτικοακουστικό κλάδο με εκτενή διεθνή εμπειρία στον τομέα, ανέλαβε τη μελέτη για την αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου του προγράμματος κινήτρων της Ελλάδας για την κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια, η SPI έχει συμμετάσχει σε σημαντικές αναλύσεις προγραμμάτων κινήτρων για διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, καθώς και χώρες ανά τον κόσμο συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.



Η μελέτη έχει ανατεθεί από την Oxbelly AMKE, έναν ελληνικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο και υποστηρίζει τη δημιουργική και

οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.



Σε οικονομικό και στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης για την Ελλάδα αναδεικνύεται ο τομέας των οπτικοακουστικών παραγωγών στη χώρα μας, σύμφωνα με μελέτη της διεθνούς εταιρείας SPI που παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και το ΕΚΚΟΜΕΔ Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος του προγράμματος κινήτρων για τον τομέα οπτικοακουστικής παραγωγής (cash rebate) στην ελληνική οικονομία, με τα έσοδα να αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, την περίοδο 2018–2025 το cash rebate παρήγαγε εντυπωσιακή οικονομική απόδοση επένδυσης (ROI), δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία και χιλιάδες θέσεις εργασίας.Η μελέτη εκπονήθηκε μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου του 2025.Σε αυτή, συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα: -Κάθε €1 δημόσιας επένδυσης στο πρόγραμμα cash rebate δημιούργησε €4,2 ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA). -Δημιουργήθηκαν κατά μέσο όρο 2.900 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης (FTE) ετησίως -Το συνολικό οικονομικό όφελος για την ελληνική οικονομία ανήλθε σε €928,7 εκατομμύρια σε GVA -Το ελληνικό cash rebate λειτούργησε ως βασικός καταλύτης προσέλκυσης διεθνών παραγωγώνΗ μελέτη εκπονήθηκε μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου του 2025, βασιζόμενη σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ., αλλά και συνεντεύξεις με πληθώρα από ενδιαφερόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και εκπροσώπων του τοπικού και διεθνούς κλάδου οπτικοακουστικής παραγωγής. Η SPI συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) το οποίο εξέτασε τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της μελέτης.Η SPI, κορυφαία εταιρεία συμβούλων στον οπτικοακουστικό κλάδο με εκτενή διεθνή εμπειρία στον τομέα, ανέλαβε τη μελέτη για την αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου του προγράμματος κινήτρων της Ελλάδας για την κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια, η SPI έχει συμμετάσχει σε σημαντικές αναλύσεις προγραμμάτων κινήτρων για διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, καθώς και χώρες ανά τον κόσμο συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.Η μελέτη έχει ανατεθεί από την Oxbelly AMKE, έναν ελληνικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο και υποστηρίζει τη δημιουργική καιοικονομική ανάπτυξη της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο κλάδος κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής:

 -αποτελεί στρατηγικό κλάδο, με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο για την Ελλάδα.

 -ενισχύει την καινοτομία και την τεχνολογική εξειδίκευση,

 -προσελκύει σημαντικές διεθνείς επενδύσεις,

 -προωθεί το brand της Ελλάδας διεθνώς, συνολικά αλλά και ως τουριστικό προορισμό.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που λήφθηκαν από τον Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. κατά την διάρκεια της μελέτης, περί τα 291 εθνικά και διεθνή έργα υποστηρίχθηκαν μέσω του cash rebate από τότε που άρχισε να λαμβάνει αιτήσεις το 2018, ενώ περί τα €205,4 εκατομμύρια καταβλήθηκαν μέσω του προγράμματος από το 2019.



Η μελέτη οικονομικού αντίκτυπου της SPI βασίστηκε σε στοιχεία του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. σχετικά με άνω των 400 projects που είτε χρηματοδοτήθηκαν είτε εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα Cash rebate. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν ότι το cash rebate ενίσχυσε ουσιαστικά τον τομέα της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής στην Ελλάδα, η οποία πλέον διαθέτει μια πολύ ισχυρή βάση να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεχίσει να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.



Η μελέτη συμπεραίνει ότι υπάρχει μια ευκαιρία για την Ελλάδα να αναπτύξει την κλίμακα των παρεχόμενων υπηρεσιών παραγωγής προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο, κάτι που εξαρτάται από την αδιάλειπτη μακροχρόνια παρουσία και σταθερότητα του κινήτρου σε πολυετή βάση.



Η μελέτη της SPI, αναγνωρίζοντας την θετική επίδραση του προγράμματος, αλλά και τις θετικές μελλοντικές προοπτικές του κλάδου, περιλαμβάνει μια σειρά από προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα στη χώρα μας οι οποίες περιλαμβάνουν:



 -Την συνεχιζόμενη και σταθερή χρηματοδότηση του cash rebate από την Πολιτεία σε βάθος χρόνου, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά από επενδυτές

σε παραγωγές και υποδομές του τομέα

 -Την απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών ένταξης και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του προγράμματος



Παράλληλα, η μελέτη τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί συνολικά ο κλάδος, μέσω:



 -Ενίσχυσης της ανάπτυξης υποδομών παραγωγής

 -Ενδυνάμωσης της ελληνικής παραγωγής, δεδομένης της κρίσιμης σημασίας της εθνικής

παραγωγής στο συνολικό οικοσύστημα

 -Επένδυσης στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, δεξιοτήτων και σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης



Σημείωση: Οι οικονομικές επιπτώσεις που παρουσιάζονται συμπεριλαμβάνουν άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες επιπτώσεις. Η περίοδος 2018-2025 δεν περιλαμβάνει το σύνολο της

δραστηριότητας το 2025, συνεπώς η συνολική επίδραση για αυτό το έτος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη.



Μενδώνη: Η οπτικοακουστική παραγωγή αποτελεί έναν δυναμικό αναπτυξιακό τομέα Σε δήλωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε:



«Η μελέτη της Olsberg•SPI αποδεικνύει με σαφή τρόπο και ισχυρή τεκμηρίωση ότι η οπτικοακουστική παραγωγή αποτελεί έναν δυναμικό αναπτυξιακό τομέα. Και στην περίπτωση του οπτικοακουστικού τομέα αποδεικνύεται ότι ο Πολιτισμός συνδέεται άμεσα με την Οικονομία. Ανάλογη μελέτη για τις επιπτώσεις των επενδύσεων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει καταδείξει ότι δημόσια επένδυση €1 δημιουργεί προστιθέμενη αξία €3,44.



Συνολικά, δηλαδή, οι δημόσιες επενδύσεις στον Πολιτισμό αποδίδουν υψηλότερα από άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια απέδειξε ότι μπορεί να φιλοξενεί και να υποστηρίζει απαιτητικές διεθνείς παραγωγές, ενεργοποιώντας παράλληλα την εγχώρια αγορά υπηρεσιών και ενισχύοντας την απασχόληση».



Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Πολιτισμού, ιάσων Φωτήλας αναφέρερει:



«Η μελέτη αυτή αποτελεί επιβεβαίωση της ορθότητας των επιλογών της Κυβέρνησης για στρατηγική επένδυση στον τομέα των του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών. Η μεθοδική δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και η θεσμική και ουσιαστική εδραίωση του ΕΚΚΟΜΕΔ, μας βρίσκει έτοιμους για να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δημιουργικού και αναπτυξιακού οικοσυστήματος για τον κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό τομέα».



Δήλωση του Λεωνίδα Χριστόπουλου, CEO Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.



«Τα αποτελέσματα της μελέτης δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Ο οπτικοακουστικός δημιουργικός τομέας είναι ένας από τους πλέον αποδοτικούς παραγωγικούς τομείς της Ελλάδας. Ως ΕΚΚΟΜΕΔ, οργανώνουμε αυτή τη δυναμική, επενδύουμε στη νέα γενιά δημιουργών και χτίζουμε ένα σύγχρονο οικοσύστημα που μπορεί να τοποθετήσει τη χώρα στον διεθνή δημιουργικό χάρτη.»



Δήλωση του Leon Forde, CEO Olsberg•SPI



«Η μελέτη αναδεικνύει ότι ο ελληνικός τομέας οπτικοακουστικών παραγωγών έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη, έχοντας λάβει σημαντική ώθηση από το πρόγραμμα

cash rebate τα τελευταία χρόνια. Εξασφαλίζοντας σταθερότητα και μακροπρόθεσμη δέσμευση, και με την κατάλληλη υποστήριξη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω σε κορυφαίο κόμβο παραγωγών, προς όφελος τόσο του εθνικού παραγωγικού τομέα όσο και της οικονομίας της χώρας.»