Στη φυλακή ο 35χρονος που φέρεται ως το «δεξί χέρι» του κακοποιού Έντικ

Σύμφωνα με τις Αρχές, συμμετείχε στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμοι - Ωστόσο, ο ίδιος κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή