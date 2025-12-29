Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μέχρι την Πρωτοχρονιά

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Συνεχίζεται, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις τελευταίες αγορές για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, αλλά και γιαΥπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων.-Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00-Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00-Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00-Πέμπτη 01/01/2026: Αργία-Παρασκευή 02/01/2026: ΚλειστάΌπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.