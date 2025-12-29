Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μέχρι την Πρωτοχρονιά
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μέχρι την Πρωτοχρονιά
Συνεχίζεται το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις τελευταίες αγορές για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
Συνεχίζεται το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις τελευταίες αγορές για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, αλλά και για τα δώρα της Πρωτοχρονιάς.
Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων.
-Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
-Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
-Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
-Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
-Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά
Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.
