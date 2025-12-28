Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ σήμερα, τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Πρωτοχρονιά

Παγωμένο το πρωινό του Σαββάτου στα βόρεια ηπειρωτικά

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Ο καιρός την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Ο καιρός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Ο καιρός την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Τη Δευτέρα οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το κρύο να διατηρείται κυρίως λόγω της έντασης του ανέμου. Για τον λόγο αυτό, τόσο η Κυριακή όσο και η Δευτέρα απαιτούν αυξημένη προσοχή, με συστάσεις για ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια και αυλές, περιορισμό μετακινήσεων σε εκτεθειμένες περιοχές και κατάλληλη ένδυση, καθώς το κρύο θα είναι ιδιαίτερα «τσουχτερό» σε σχέση με τις ενδείξεις του θερμομέτρου.Παγετός εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 27/12 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας. Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr οι ελάχιστες θερμοκρασίες το Σάββατο 27/12 στα ηπειρωτικά κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα θερμοκρασιών του παρακάτω Χάρτη, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να σημειώνεται στον Λαϊλιάς Σερρών με –5.6 °C, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι 53 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν (συνθήκες παγετού).Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, Νότιο Ιόνιο, στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και πιθανόν στις Κυκλάδες. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 12 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -6 έως 8 βαθμούς), -1 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 2 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -2 έως 9 βαθμούς), 7 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 4 έως 16 βαθμούς στην Κρήτη, 2 έως 13 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 7 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο αρχικά από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους μέτριους έως ισχυρούς 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέτριους 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο σε ισχυρούς 6 μποφόρ.Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα σε ισχυρούς 6 μποφόρ.Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, που σταδιακά θα ενισχυθούν σε ισχυρούς έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ.Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 12 με 14, στα δυτικά τους 14 με 16 στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 15 με 17 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, βαθμιαία στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, και από το βράδυ στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας, τη βόρεια Εύβοια και τις Σποράδες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το Ιόνιο.Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα βόρεια και κεντρικά ημιορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια έντασηΗ θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.