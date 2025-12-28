Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ σήμερα, τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Πρωτοχρονιά
Προειδοποιήσεις από Κολυδά και Αρναούτογλου για Μακεδονία και Σποράδες – Ήπιο σενάριο από ECMWF και ICON, πιο «βαρύ» επιμένει το GFS
Σε αναρτήσεις του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι την Κυριακή αναμένονται πολύ ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Σποράδες, οι οποίοι θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ.
⚠️Πολύ ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) και τις Σποράδες οι οποίοι θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ την Κυριακή.— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 27, 2025
⚠️Η προσοχή μας δεν στρέφεται μόνο στη... μπουγάδα, αλλά στα δέντρα , τις διαφημιστικές πινακίδες τις βάρκες… pic.twitter.com/YSThMBgtES
Αναφερόμενος στην εξέλιξη του καιρού για την αλλαγή του χρόνου, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και ICON συγκλίνουν σε ένα πιο ήπιο και «μαζεμένο» σενάριο. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο κύριος όγκος της ψυχρής αέριας μάζας παραμένει ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας να βρίσκεται σε οριακή επιρροή. Τα φαινόμενα, σε αυτή την περίπτωση, είναι περιορισμένα και αφορούν κυρίως το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν μεν χειμωνιάτικες, χωρίς όμως έντονη ψυχρή εισβολή ή εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά.
Αντίθετα, το GFS επιμένει σε ένα πιο «βαρύ» και επιθετικό σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Σε αυτή την εκδοχή, ευνοούνται πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, κυρίως για τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Όπως τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς, πρόκειται για ένα σενάριο πιο ακραίο και περισσότερο απομονωμένο σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Συμπερασματικά, αυτή τη στιγμή η «ζυγαριά» φαίνεται να γέρνει προς τη λύση ECMWF–ICON, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αγνοηθεί το GFS. Όπως επισημαίνει, θα χρειαστούν ακόμη δύο με τρεις ημέρες ώστε να υπάρξει πιο ασφαλής και επιχειρησιακή εκτίμηση για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς.
🎯ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 27, 2025
✅Το ECMWF και το ICON συγκλίνουν σε ένα πιο ήπιο και «μαζεμένο» σενάριο για την αλλαγή του χρόνου. Και τα δύο μοντέλα κρατούν τον κύριο όγκο της ψυχρής αέριας μάζας ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να παραμένουν κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και… pic.twitter.com/pnK26K5gQu
Παράλληλα, προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλή αισθητή θερμοκρασία απευθύνει και ο Σάκης Αρναούτογλου, εστιάζοντας κυρίως στην Κυριακή και κατά διαστήματα στη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου. Όπως αναφέρει, αυξημένη προσοχή απαιτείται σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική.
Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από τις πρωινές ώρες της Κυριακής οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με το πιο δύσκολο χρονικό διάστημα να εκτείνεται από τις 10:00 έως αργά το βράδυ, γύρω στις 22:00–23:00. Οι ριπές αναμένεται να φτάσουν τα 9 έως 10 μποφόρ και πρόσκαιρα ακόμη και τα 11, κυρίως σε εκτεθειμένες περιοχές, ανοιχτούς δρόμους και γέφυρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσεων κλαδιών, αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων.
Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, αν και οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν κοντά στους 12 βαθμούς Κελσίου, ο ισχυρός άνεμος θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία που θα γίνεται αντιληπτή. Όπως σημειώνει, το μεσημέρι η αισθητή θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 7 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες θα πλησιάζει ακόμη και το μηδέν.
Παγωμένο το πρωινό του Σαββάτου στα βόρεια ηπειρωτικάΠαγετός εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 27/12 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας. Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr οι ελάχιστες θερμοκρασίες το Σάββατο 27/12 στα ηπειρωτικά κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα θερμοκρασιών του παρακάτω Χάρτη, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να σημειώνεται στον Λαϊλιάς Σερρών με –5.6 °C, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι 53 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν (συνθήκες παγετού).
Ο καιρός σήμερα
Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, Νότιο Ιόνιο, στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και πιθανόν στις Κυκλάδες. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 12 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -6 έως 8 βαθμούς), -1 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 2 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -2 έως 9 βαθμούς), 7 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 4 έως 16 βαθμούς στην Κρήτη, 2 έως 13 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 7 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο αρχικά από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους μέτριους έως ισχυρούς 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέτριους 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο σε ισχυρούς 6 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα σε ισχυρούς 6 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, που σταδιακά θα ενισχυθούν σε ισχυρούς έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ.
Ο καιρός την Δευτέρα 29 ΔεκεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 12 με 14, στα δυτικά τους 14 με 16 στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 15 με 17 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Τρίτη 30 ΔεκεμβρίουΛίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, βαθμιαία στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, και από το βράδυ στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας, τη βόρεια Εύβοια και τις Σποράδες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το Ιόνιο.
Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα βόρεια και κεντρικά ημιορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr