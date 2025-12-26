Για τρίτη ημέρα ψάχνουν τον διοικητή της πυροσβεστικής στα Άνω Πορρόια: Σηκώνουν και drone για να εντοπίσουν ίχνη του

Τα ίχνη του 45χρονου πυροσβέστη έχουν χαθεί από την Τρίτη όταν έφυγε από το σπίτι του, στο οποίο διαμένει με τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση