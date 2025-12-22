Παρουσιάστηκε το λογότυπο της Κύπρου για την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, δείτε βίντεο
Φτιαγμένο στο χέρι με παραδοσιακή κλωστή κάνει πολιτισμική αναφορά και στέλνει μήνυμα ενότητας

Μανώλης Καλατζής
Με «κλωστή» από το παραδοσιακό κυπριακό χωριό των Πάνω Λευκάρων, διάσημο για τα κεντήματα του και φόντο την πιο απαιτητική γεωπολιτική περίοδο των τελευταίων ετών, η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσίασε το λογότυπο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, δίνοντας στο οπτικό της αποτύπωμα μια ξεκάθαρη πολιτισμική αναφορά αλλά και ένα μήνυμα ενότητας.


Το μότο και το «στίγμα» της εξαμηνίας

Η Προεδρία θα κινηθεί υπό το σύνθημα «An Autonomous Union. Open to the World», που αποδόθηκε ως «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον Κόσμο», με τη Λευκωσία να επιχειρεί να συνδυάσει την ιδέα της ευρωπαϊκής αυτονομίας με την εξωστρέφεια και τις συνεργασίες. Το αφήγημα αυτό, σύμφωνα με το επίσημο πλαίσιο της Προεδρίας, αποτυπώνει έναν στόχο «εσωτερικής αντοχής» της Ένωσης χωρίς εσωστρέφεια ή απομόνωση.

Τι «λέει» το νέο λογότυπο

Το νέο λογότυπο αντλεί την κεντρική του ιδέα από το λευκαρίτικο κέντημα, με την έννοια του νήματος να λειτουργεί ως μεταφορά. Μόνο του είναι εύθραυστο, υφασμένο όμως με άλλα νήματα γίνεται συνεκτικό και ανθεκτικό, όπως ακριβώς και το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Στο λογότυπο ενσωματώνονται 27 στοιχεία, ένα για κάθε κράτος μέλος, που συντίθενται σε μία ενιαία μορφή, ενώ ο σχεδιασμός παραπέμπει στον «ακτινοβόλο κυπριακό ήλιο», σύμβολο ζωής, ανανέωσης και ελπίδας.

Η χρωματική παλέτα κινείται σε θερμές αποχρώσεις πορτοκαλί, που παραπέμπουν στον χαλκό της κυπριακής σημαίας και στη λάμψη του ήλιου, και σε βαθύ μπλε, που παραπέμπει στον ευρωπαϊκό χώρο ως «φόντο» και ταυτότητα.

Το λογότυπο σχεδιάστηκε από τον Κύπριο γραφίστα Μάριο Κουρούφεξη.

Γιατί Λεύκαρα

Η επιλογή των Λευκάρων δεν ήταν απλώς για λόγους σκηνογραφίας. Στην επίσημη παρουσίαση υπογραμμίστηκε ότι το λευκαρίτικο κέντημα έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά και κουβαλά επιρροές από τη βενετική περίοδο, αλλά και από αρχαία ελληνικά και βυζαντινά γεωμετρικά μοτίβα. Έτσι, το ίδιο το «υλικό» της έμπνευσης λειτουργεί ως υπενθύμιση της Κύπρου ως τόπου που ιστορικά συνδέει περιοχές και πολιτισμούς.

Οι πέντε προτεραιότητες

Πίσω από την αισθητική, η κυπριακή Προεδρία θέτει ως κεντρικό άξονα την «ευρωπαϊκή αυτονομία» σε πέντε πεδία: Ασφάλεια και αμυντική ετοιμότητα, ανταγωνιστικότητα, εξωστρεφή ευρωπαϊκή παρουσία, Ένωση αξιών με κοινωνική συνοχή και διαπραγμάτευση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Λευκωσία προβάλλει ως προτεραιότητες τη διαχείριση της μετανάστευσης, τη στήριξη της Ουκρανίας και την ενίσχυση συνεργασιών με τη νότια και ανατολική γειτονία της ΕΕ και τις χώρες του Κόλπου, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από «πολλαπλές και σύνθετες προκλήσεις».

Η Κύπρος αναλαμβάνει για δεύτερη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, μετά το 2012, και θα προεδρεύσει από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2026. Στο εξάμηνο αυτό προγραμματίζονται περίπου 260 συναντήσεις στην Κύπρο, ανάμεσά τους 27 υψηλού επιπέδου διοργανώσεις, καθώς και 19 άτυπα συμβούλια υπουργών, ενώ θα υπάρξουν και συνεδριάσεις σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο, όπως και εκτός Ευρώπης, στο Καμερούν, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό.
