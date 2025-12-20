Νέος διευθυντής στην Αυγή ο Λάμπρος Τσουκνίδας
Νέος διευθυντής στην Αυγή ο Λάμπρος Τσουκνίδας
Η εφημερίδα ανακοίνωσε πως θα αναλάβει καθήκοντα από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Ο Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας αναλαμβάνει τη διεύθυνση της εφημερίδας Αυγή και διαδέχεται τον παραιτηθέντα Σπύρο Σουρμελίδη.
Η εφημερίδα ανακοίνωσε πως θα αναλάβει καθήκοντα από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
Η ανακοίνωση της Αυγής:
«Η ΑΥΓΗ Α.Ε. ανακοινώνει πως από την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 αναλαμβάνει διευθυντής της ΑΥΓΗΣ ο δημοσιογράφος Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας.
Για χρόνια κάλυψε ρεπορτάζ υπουργείων και το πολιτικό ρεπορτάζ στην ΑΥΓΗ, από όπου ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή το 1988.Αφού εργάστηκε και σε άλλα ΜΜΕ επέστρεψε το 2012, ανέλαβε την αρχισυνταξία και στη συνέχεια υπήρξε διευθυντής σύνταξης τόσο στην καθημερινή όσο και στην κυριακάτικη έκδοση».
Υπενθυμίζεται πως ο Σπύρος Σουρμελίδης είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντής στις αρχές Δεκεμβρίου μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με τίτλο: «ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας βίοι παράλληλοι», στο οποίο αναφερόταν πως υπάρχει «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση» και «Κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».
Η εφημερίδα ανακοίνωσε πως θα αναλάβει καθήκοντα από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
Η ανακοίνωση της Αυγής:
«Η ΑΥΓΗ Α.Ε. ανακοινώνει πως από την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 αναλαμβάνει διευθυντής της ΑΥΓΗΣ ο δημοσιογράφος Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας.
Για χρόνια κάλυψε ρεπορτάζ υπουργείων και το πολιτικό ρεπορτάζ στην ΑΥΓΗ, από όπου ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή το 1988.Αφού εργάστηκε και σε άλλα ΜΜΕ επέστρεψε το 2012, ανέλαβε την αρχισυνταξία και στη συνέχεια υπήρξε διευθυντής σύνταξης τόσο στην καθημερινή όσο και στην κυριακάτικη έκδοση».
Υπενθυμίζεται πως ο Σπύρος Σουρμελίδης είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντής στις αρχές Δεκεμβρίου μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με τίτλο: «ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας βίοι παράλληλοι», στο οποίο αναφερόταν πως υπάρχει «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση» και «Κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα