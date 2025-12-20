Νέος διευθυντής στην Αυγή ο Λάμπρος Τσουκνίδας
ΕΛΛΑΔΑ
Αυγή Εφημερίδα Παραίτηση

Νέος διευθυντής στην Αυγή ο Λάμπρος Τσουκνίδας

Η εφημερίδα ανακοίνωσε πως θα αναλάβει καθήκοντα από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Νέος διευθυντής στην Αυγή ο Λάμπρος Τσουκνίδας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας αναλαμβάνει τη διεύθυνση της εφημερίδας Αυγή και διαδέχεται τον παραιτηθέντα Σπύρο Σουρμελίδη.

Η εφημερίδα ανακοίνωσε πως θα αναλάβει καθήκοντα από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Αυγής:

«Η ΑΥΓΗ Α.Ε. ανακοινώνει πως από την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 αναλαμβάνει διευθυντής της ΑΥΓΗΣ ο δημοσιογράφος Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας.

Για χρόνια κάλυψε ρεπορτάζ υπουργείων και το πολιτικό ρεπορτάζ στην ΑΥΓΗ, από όπου ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή το 1988.Αφού εργάστηκε και σε άλλα ΜΜΕ επέστρεψε το 2012, ανέλαβε την αρχισυνταξία και στη συνέχεια υπήρξε διευθυντής σύνταξης τόσο στην καθημερινή όσο και στην κυριακάτικη έκδοση».

Υπενθυμίζεται πως ο Σπύρος Σουρμελίδης είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντής στις αρχές Δεκεμβρίου μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με τίτλο:  «ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας βίοι παράλληλοι», στο οποίο αναφερόταν πως υπάρχει «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση» και «Κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης