 Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Έλληνας καταζητούμενος στη Γερμανία για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ

ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Γερμανία Φοροδιαφυγή

Κατηγορείται ότι πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών

Καταζητούμενος για φοροδιαφυγή στη Γερμανία ύψους 29,6 εκατ. ευρώ συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

Πρόκειται για 48χρονο Έλληνα, οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατηγορείται ότι, έχοντας κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική εμπλοκή σε εταιρικό σχήμα με έδρα το Βερολίνο, πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, διακριβώθηκε η εμπλοκή του σε επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τη συνολική φορολογική ζημία να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 29,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 hardware πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, 4 laptop, 3 τάμπλετ, υπολογιστής-οθόνη, εξωτερικός σκληρός δίσκος αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, 6 φορητές μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, 4 τραπεζικές κάρτες, PlayStation 5, 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων, 3 κάρτες sim, σφραγίδα αλλοδαπής εταιρίας, δίκυκλη μοτοσυκλέτα και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και 100 δολαρίων Η.Π.Α.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα παραδοθούν στις Γερμανικές Αρχές για περαιτέρω επεξεργασία, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο 48χρονος οδηγείται στην εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το γερμανικό αίτημα έκδοσης.
