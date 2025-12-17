Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, στο «κόκκινο» η Κηφισίας και κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Μποτιλιαρισμένος βρίσκεται για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα, από την Κηφισιά έως και το ύψος του Μοσχάτου.
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης και στη Λεωφόρο Κηφισίας, η οποία είναι στο «κόκκινο» από το ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου μέχρι και την κάθοδο προς το κέντρο της Αθήνας.
Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη), στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην Σταδίου, άνοδο της Λεωφ, Συγγρού και την Βασ. Αμαλίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.
Δείτε στον χάρτη την κίνηση στους δρόμους της Αττικής λίγο μετά τις 18.00:
