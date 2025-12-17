Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Πανελλαδικές 2026: Λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης - δήλωσης για συμμετοχή
Την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης - δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2026, όπως υπενθυμίζει με νεότερη ανακοίνωση το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής της εν λόγω αίτησης για φέτος λήγει τη Δευτέρα 22-12-2025.
Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, έχουν αναρτηθεί τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου, ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος (https://www.minedu.gov.gr/to-thema-exetaseis).
