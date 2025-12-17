Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Πλεύρης: Οργανώσαμε την επιστροφή 80 ατόμων σε Συρία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτο και Ινδονησία
Τις επόμενες ημέρες γίνονται άλλες 550 αποχωρήσεις, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης
Μετά από 14 χρόνια πραγματοποιήθηκε ξανά πτήση επιστροφής από την Αθήνα προς την Δαμασκό καθώς αναχώρησαν από την Ελλάδα 80 μετανάστες.
«Οι απελάσεις είναι προτεραιότητά μας» λέει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του. Συμπληρώνει επίσης πως τις επόμενες ημέρες θα γίνουν ακόμα 550 αποχωρήσεις.
Τις τελευταίες ημέρες οργανώσαμε την επιστροφή 80 ατόμων σε Σύρια,Μπαγκλαντές, Πακιστάν,Αίγυπτο και Ινδονησία. Πραγματοποιήθηκε μέσω ΔΟΜ η πρώτη πτήση επιστροφής προς Δαμασκό μετά από 14 έτη. Τις επόμενες ημέρες γίνονται άλλες 550 αποχωρήσεις.Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα μας. pic.twitter.com/EZnEEik52K— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 17, 2025
