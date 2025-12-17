Προτάσεις δώρων από την Garmin

Sponsored Content

Έφτασε πάλι η εποχή που «τι δώρο να πάρουμε;». Αυτή όμως δεν είναι άλλη μια λίστα με προτάσεις δώρων. Είναι η

που οι παραλήπτες τους θα χρησιμοποιούν όλο το χρόνο και θα σε ευγνωμονούν για αυτό.

Δώρα για δρομείς

: Αν μόλις ξεκίνησε το τρέξιμο ή αν έχει ήδη συμπληρώσει πολλά χιλιόμετρα τρεξίματος σίγουρα ένα smartwatch Garmin είναι το ιδανικό δώρο. Το

Forerunner 165

είναι μια εξαιρετική επιλογή που προσφέρει μοναδικές δυνατότητες σε προσιτή τιμή, το

Forerunner 570

είναι ένα εντυπωσιακό σε εμφάνιση και δυνατότητες smartwatch για τρέξιμο και τρίαθλο ενώ το

Forerunner 970

είναι αυτή τη στιγμή το κορυφαίο smartwatch για το τρέξιμο. Αν διαθέτει ήδη ρολόι για το τρέξιμο, μπορείς να επιλέξεις μία ζώνη καρδιακών παλμών

για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στις διαλειμματικές προπονήσεις.

Δώρα για τη φίλη σου

: Υπάρχουν αμέτρητες επιλογές για smartwatch ανάλογα με τις απαιτήσεις και το στυλ της. Από το κομψό

Lily 2

με την κρυφή οθόνη αφής, το εύχρηστο

vívoactive 6

με καταγραφή υγείας 24/7, ανέπαφες πληρωμές και 30+ αθλητικά προφίλ μέχρι το εξελιγμένο

με ενσωματωμένο μικρόφωνο/ηχείο για κλήσεις, εξελιγμένη καταγραφή υγείας και 80+ αθλητικές εφαρμογές, θα βρεις σίγουρα αυτό που θα την ενθουσιάσει.

Δώρα για παιδιά

: Το

vívofit jr. 3

είναι διαχρονικά μια εξαιρετική επιλογή για παιδιά ηλικίας 4 έως 9 ετών. Εμφανίζει ώρα, ημερομηνία, χρονόμετρα, ξυπνητήρια, βήματα και συνοδεύεται από μια δωρεάν εφαρμογή για το smartphone του γονέα όπου μπορεί να βλέπει τον ύπνο και την δραστηριότητα του παιδιού όλη μέρα. Μαζί μπορούν να ορίζουν ανταμοιβές που επιβραβεύουν την συμπεριφορά του παιδιού και να παίζουν παιχνίδια εφόσον το παιδί συμπληρώνει καθημερινά 60 λεπτά δραστηριότητας. Κατασκευασμένο για παιδιά, το

είναι αδιάβροχο και η μπαταρία του που αλλάζει εύκολα έχει αυτονομία μέχρι 1 χρόνο.

Δώρα για το φίλο σου

: Αν ψάχνεις ένα ανθεκτικό smartwatch που θα αντέχει στα χτυπήματα και δεν θα χρειάζεται συχνά έως καθόλου φόρτιση το

Instinct 3

είναι μία εξαιρετική επιλογή. Αν πάλι αναζητάς ένα δώρο που θα ταιριάζει στον γρήγορο τρόπο ζωής του, τότε το

Venu X1

με το λεπτό πλαίσιο μόλις 8 χιλ και την εντυπωσιακή οθόνη 2”, ενσωματωμένο φακό, μικρόφωνο/ηχείο για κλήσεις και 80+ αθλητικές εφαρμογές είναι η απάντηση. Και βέβαια, ψηλά στην λίστα επιθυμιών συναντάμε το

fēnix 8

, με την εντυπωσιακή εμφάνιση και προφίλ από αναρρίχηση μέχρι ελεύθερη κατάδυση. Αν πάλι έχεις κουραστεί να βλέπεις να φλεξάρει το fēnix του υπάρχουν αμέτρητες χρώματα και υλικά από

για να ανανεώσει την εμφάνισή του.

Δώρα για όσους πάνε γυμναστήριο

: Με προφίλ από γιόγκα και Pilates μέχρι κωπηλατική, διάδρομο, ενδυνάμωση και HIIT, ένα smartwatch Garmin είναι εξαιρετική επιλογή για να καταγράφει την προσπάθεια που καταβάλει, να βλέπει θερμίδες αλλά και τις μυϊκές

vívoactive 5

θα καταγράφει όλες τις δραστηριότητες του γυμναστηρίου και ακόμα περισσότερα ενώ με το

Venu 3

θα έχει επιπλέον μικρόφωνο/ηχείο για κλήσεις και έτοιμα προγράμματα γυμναστικής με κινούμενα γραφικά. Αν διαθέτει smartwatch Garmin, με τη ζυγαριά

θα έχει επιπλέον βάρος, δείκτη μάζας σώματος, ποσοστό νερού και λίπους, μυϊκή και οστική μάζα.

Δώρα για όσους κάνουν ποδήλατο

: Ο ποδηλατικός υπολογιστής

Edge 540

ή το αντίστοιχο

Edge 840

με την οθόνη αφής είναι εξαιρετικές επιλογές για όσους κάνουν ποδήλατο αγωνιστικά, για την προπόνηση ή τη βόλτα. Για να αυξήσετε την ασφάλεια στο δρόμο το ραντάρ και φανάρι

RTL 515

εμφανίζει σε Edge, smartwatch Garmin ή σε smartphone τα αυτοκίνητα που πλησιάζουν το ποδήλατο από πίσω σε απόσταση μέχρι 1,6 χλμ.. Εξαιρετικές είναι και οι επιλογές για προπόνηση μέσα στο σπίτι για απόλυτη ασφάλεια και ευελιξία με τις λύσεις προπονητηρίων

Garmin Tacx

Τα προϊόντα Garmin είναι διαθέσιμα στο

garmin.gr

, σε αλυσίδες ηλεκτρονικών και επιλεγμένα καταστήματα.