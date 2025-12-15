Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Αγοράκι 2 ετών έπεσε σε βόθρο στη Λευκάδα, το έσωσαν οι πυροσβέστες
Το παιδί διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο
Αγοράκι 2 ετών έπεσε σε βόθρο στη Νικιάνα της Λευκάδας. Το παιδί απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.
Το παιδί έπεσε μέσα στη σηπτική δεξαμενή κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και οι πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν.
Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία ενώ το παιδάκι διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.
