Αγοράκι 2 ετών έπεσε σε βόθρο στη Λευκάδα, το έσωσαν οι πυροσβέστες

Το παιδί διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο

Αγοράκι 2 ετών έπεσε σε βόθρο στη Νικιάνα της Λευκάδας. Το παιδί απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Το παιδί έπεσε μέσα στη σηπτική δεξαμενή κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και οι πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν.

Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία ενώ το παιδάκι διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

