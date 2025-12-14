Ελεύθερος ο οδηγός λεωφορείου που αγνόησε κατεβασμένες μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη λεωφορείο

Ελεύθερος ο οδηγός λεωφορείου που αγνόησε κατεβασμένες μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση στη Θεσσαλονίκη

Η Εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα, ενώ όπως κατέθεσε ο ίδιος δεν θεωρεί ότι έκανε κάτι παράνομο

Ελεύθερος ο οδηγός λεωφορείου που αγνόησε κατεβασμένες μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση στη Θεσσαλονίκη
Ελεύθερος αφέθηκε ο 53χρονος οδηγός τού αστικού λεωφορείου που συνελήφθη για το περιστατικό, το οποίο συνέβη σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας, ενώπιον της οποίας προσήχθη το μεσημέρι ο οδηγός, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, ώστε να διακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική του μεταχείριση. Υπό αυτές τις συνθήκες ήρθη η κράτησή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο οδηγός του αρθρωτού λεωφορείου δεν διέκοψε την πορεία του προ της σιδηροδρομικής διάβασης, η οποία σημαίνεται με φωτεινή σηματοδότηση, ηχητικά σήματα και κινητά φράγματα που λειτουργούν αυτόματα, με αποτέλεσμα να προκύψει βλάβη στην μπάρα που κατέβαινε, τη στιγμή που πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία.

Τον κατήγγειλε επιβάτιδα

Για το περιστατικό, το οποίο συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα - και κατόπιν καταγγελίας επιβάτιδος - ο 53χρονος οδηγός και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία.

Ο ίδιος φέρεται προανακριτικά να κατέθεσε ότι δεν έκανε κάτι παράνομο, τονίζοντας ότι τα ηχητικά σήματα τον βρήκαν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές και λόγω του μήκους του λεωφορείου (περί τα 18 μέτρα) δεν πρόλαβε να περάσει.

Με έγγραφη παραγγελία της - και στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης - η εισαγγελέας ζήτησε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας να διεξάγει έκθεση αυτοψίας. Με την ίδια παραγγελία ζήτησε από τα εμπλεκόμενα όργανα, και εν προκειμένω τον ΟΣΕ, τον ΟΑΣΘ, τον ΟΣΕΘ και την Τροχαία, να προσκομίσουν έγγραφα για τη λειτουργία των προειδοποιητικών σημάτων στη συγκεκριμένη διάβαση κ.ά.
