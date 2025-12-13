Καιρός: Ήπιες θερμοκρασίες, τοπικές βροχές και αβεβαιότητα για τις γιορτές

Ξεπέρασε τους 20 °C χθες η μέγιστη θερμοκρασία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές μέσα στο Σαββατοκύριακο





Για το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά ήπιος με τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα, όπως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τη Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με μέτρια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.







Ωστόσο, μετά τις 17–18 Δεκεμβρίου η εικόνα του καιρού γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιη, καθώς η ακριβής πορεία πιθανών χαμηλών συστημάτων δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ασφάλεια, σύμφωνα με ειδικούς.



Για την περίοδο προς τα Χριστούγεννα, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η χώρα θα παραμείνει σε γενικές γραμμές εκτός από τα πιο έντονα συστήματα βροχοπτώσεων, με μέτριες θερμοκρασίες και χωρίς ακραία επεισόδια ως προς την υετοποίηση. Ωστόσο, οι επιστημονικές προβλέψεις για την ακριβή κατάσταση των εορτών χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιότητα και δεν θεωρούνται «κλειδωμένες» έως ότου προσεγγίσουμε περισσότερο τις ημερομηνίες.







Ξεπέρασε τους 20 °C η μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 Ξεπέρασε τους 20 °C η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής 12/12. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Κρήτη (Πετροκεφάλι Ηρακλείου – 20.6 °C, Παλαιόχωρα Χανίων – 20.2°C), στην Πελοπόννησο (Κυπαρισσία – 20.5 °C) και στην Στερεά Ελλάδα (Πατήσια Αθηνών – 20.2°C). Στον χάρτη της εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας την Παρασκευής 12/12 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Ο καιρός σήμερα Στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις. Στη Θράκη, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Δυτική Στερεά, στην Δυτική Πελοπόννησο και στο υπόλοιπο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο και στην Ήπειρο θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Στα ηπειρωτικά η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 3 έως 15, στην Στερεά από 5 έως 16, στην Πελοπόννησο από 6 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 14, στις Κυκλάδες από 12 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 8 έως 18 και στην Κρήτη από9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.