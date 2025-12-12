Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Δυόμισι χρόνια φυλακή σε 74χρονο που χτύπησε με πατερίτσα σύζυγo και κόρη στον Βόλο
Στην κατάθεσή της, η κόρη του δράστη περιέγραψε τον εφιάλτη που ζουν στα χέρια του πατέρα της, λόγω της εξάρτησής του από τον τζόγο και το αλκοόλ
Σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 74χρονος για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο. Σύμφωνα με το magnesianews.gr, ο ηλικιωμένος κρίθηκε ένοχος για την επίθεση στη γυναίκα και την κόρη του, τις οποίες χτύπησε με πατερίτσα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο καταδικασθείς απειλούσε τη σύζυγό του ότι θα τη σκοτώσει κι όταν η κόρη τους ανέβηκε από το ισόγειο στο διαμέρισμά τους για να δει τι συμβαίνει τις χτύπησε και τις δύο με την πατερίτσα που χρησιμοποιεί λόγω κινητικού προβλήματος που αντιμετωπίζει, λόγω κατάγματος.
Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον καταδίκασε για τις κατηγορίες της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματική βλάβης και για απλή σωματική βλάβη, ενώ το Δικαστήριο διέταξε να εκτίσει τον ένα μήνα της ποινής του και οδηγήθηκε στη φυλακή.
Όταν του ζήτησε να σταματήσει, στηριζόταν σε πατερίτσα και προσπαθούσε να την χτυπήσει. Η μητέρα φέρεται να μπήκε ανάμεσά τους για να την προστατεύσει, όμως δέχθηκε και εκείνη χτύπημα, ενώ στη συνέχεια η πατερίτσα χτύπησε και την κόρη.
Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας της είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά πολλές φορές έχει προκαλέσει τέτοια επεισόδια και πάντα τις κατηγορούσε ότι εκείνες τον προκαλούν. Επίσης, κατέθεσε ότι η αδελφή της είδε μέρος του επεισοδίου μέσω βιντεοκλήσης, καθώς μιλούσαν εκείνη την ώρα. Η κόρη είπε ότι τον φοβάται και ότι, βάσει της συμπεριφοράς του, θεωρεί πως είναι ικανός να τις χτυπήσει σοβαρά.
Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να τις χτυπήσει και είπε ότι του έπεσαν τα γυαλιά και έκανε κινήσεις με την πατερίτσες για να τα βρει.
Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν έπεισε το Δικαστήριο και δεν απέφυγε την καταδίκη.
Πώς έγινε το επεισόδιοΤο επεισόδιο έγινε το βράδυ της Τρίτης, στο σπίτι που μένει η οικογένεια στον Βόλο. Η κόρη, που μένει στον ισόγειο διπλοκατοικίας με το ανήλικο παιδί της,, άκουσε φασαρία και φωνές από τον επάνω όροφο, όπου μένουν οι γονείς της. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν ανέβηκε να δει τι συμβαίνει, αντίκρισε τον πατέρα της να βρίζει και να απειλεί ότι τα σκοτώσει τη μητέρα της.
Εθισμένος στο αλκοόλ και τον τζόγοΗ μάρτυρας απέδωσε τη συμπεριφορά του στον χαρακτήρα του και στην εξάρτησή του με τον τζόγο και το αλκοόλ.
